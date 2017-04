Les potiers d'Alsace du Nord lancent un SOS aux élus locaux et nationaux

Les potiers d'Alsace du Nord dans la tourmente : alors que la profession est déjà sinistrée, l'annulation de la fête de la poterie de Soufflenheim cette année leur porte un nouveau coup. L'association Potiers d'Alsace lance donc un appel aux élus pour sauver la filière via des mesures concrètes.

Il n'y aura pas de fête de la poterie cette année à Soufflenheim : l'office du tourisme de la commune invoque des difficultés financières. À la place, un marché de la poterie et de la céramique avec une quarantaine d'artisans aura lieu les 12 et 13 août, sans les événements folkloriques qui accompagnent traditionnellement la fête. Un coup dur pour les artisans potiers d'Alsace du Nord, qui tirent la sonnette d'alarme.

Betschdorf et sa poterie : de 40 ateliers entre les deux guerres à 3 ateliers actifs en 2017 © Radio France - Olivia Cohen

De plus en plus d'ateliers ferment, la profession est mal en point, certains pensent même qu'elle va disparaître car elle n'est plus rentable, c'est en tout cas l'opinion de Vincent Remmy, vice-président de l'association Potiers d'Alsace qui possède un atelier-boutique "Les grès de Remmy" à Betschdorf. L'artisan fait le compte, ses collègues ne sont plus très nombreux :

Entre les deux guerres à Betschdorf, on comptait une quarantaine d'ateliers avec 400 employés, aujourd'hui seuls trois sont actifs avec sept employés.

Un métier en voie d'extinction

Ce qui a tué le métier pour lui, ce sont les contrefaçons bas de gamme :

Un service de table 48 pièces copié et venu d'Asie coûte 28 euros. Chez nous, il faut compter 2.800 euros. On ne peut pas lutter ! Je ne suis pas contre l'ouverture, la mondialisation mais... Il faut qu'on puisse vivre décemment.

"Les copies ont petit à petit envahi les points de vente"

Pour Vincent Remmy, si rien n'est fait, c'en est fini des potiers alsaciens d'ici trois ans :

Avec mon épouse, quand on touche mille euros par mois à nous deux, on est content !

"Beaucoup ont jeté l'éponge, pas parce qu'ils partaient à la retraite, mais parce qu'ils n'en vivaient plus"

Et pourtant, des solutions toutes bêtes pour remettre de l'huile dans le moteur, il y en a, notamment établir des partenariats avec des institutions :

Quand j'ai repris la succession de mon père, à l'époque, on travaillait avec la région, la chambre de commerce et d'industrie, pour des congrès... On faisait aussi des cruches, des gobelets pour les restaurateurs : ça ne se fait plus du tout ! Il faudrait s'y remettre...

La filière lance un SOS

Une campagne publicitaire pour valoriser le produit serait également nécessaire... Problème : ça coûte cher, il faudrait que la région la prenne en charge. Une baisse de la TVA, comme pour les restaurateurs, serait également une solution, pour que les artisans augmentent leurs marges, mais tout cela demande du courage politique, répète Vincent Remmy :

C'est pour ça, je relance un appel à nos élus locaux et nationaux... On est en période électorale, non ? Et pourtant on les voit bien peu... Finalement, artisans, agriculteurs, même combat ! On aime notre métier et on ne nous permet pas d'en vivre.

Vincent Remmy, lui, a trouvé la solution pour remettre ses affaires à peu près à flot : depuis 2013, il travaille avec un scientifique allemand, ensemble ils ont conçu une ligne de poterie bien-être qui se vend comme des petits pains en Allemagne, alors son conseil :

Il faut innover ! Les touristes n'aimaient pas nos décors bleus, nous les avons enlevés pour proposer quelque chose de plus design et épuré. Il faut miser sur ce qu'on sait faire et sur nos spécificités. Moi, je creuse cette gamme 'bien-être', très dans l'air du temps, qui a sauvé mon atelier.

"Il faut que nos élus prennent leurs responsabilités et il faut innover" - Reportage : Olivia Cohen

En Alsace, il n'existe plus qu'une trentaine de potiers certifiés.