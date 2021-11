VIDÉO - "Les pots de fin d'année sont déconseillés en entreprise" pour le ministre aux PME en visite à Aix

C'est aussi aux entreprises de faire en sorte de freiner la propagation du virus. C'est le message du gouvernement qui demande aux entreprises d'appliquer de nouveau avec rigueur toutes les règles sanitaires. Alain Griset, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises était dans les studios de France Bleu Provence ce lundi.

France Bleu Provence : C'est un nouveau protocole sanitaire qui entre en vigueur aujourd'hui dans les entreprises. En quoi est il essentiel de faire comprendre aux salariés qu'ils doivent absolument respecter les consignes sanitaires sur leur lieu de travail ?

Alain Griset : Tout d'abord, il faut réexpliquer à tous les Français que la vaccination est quelque chose d'important et d'essentiel pour réussir à combattre ce virus et éventuellement regarder de quelle manière le freiner. Et dans les entreprises, les entrepreneurs eux-mêmes ont naturellement intérêt à faire que leurs salariés puissent exercer leur métier. Donc, les protocoles sanitaires qui ont été travaillés et retravaillés doivent être appliqués de façon très régulière. Je pense que les salariés le comprennent bien eux mêmes, mais il faut le répéter et être vigilants.

Parmi les nouvelles mesures de ce protocole sanitaire en entreprise : laisser minimum deux mètres entre deux salariés à la cantine, un mètre entre deux personnes en réunion, il faut aérer les locaux cinq minutes toutes les heures. Vous pensez que c'est tenable sur le long terme et au moins sur le moyen terme ?

C'est tenable parce que les entreprises souhaitent qu'on reconfirme plus. Il y a vraiment une demande très forte. L'activité aujourd'hui est bonne et tout le monde a vraiment intérêt à ce que ces gestes barrières soient respectés de façon à ne pas devoir revenir en arrière. La décision politique que le président de la République a prise, c'est de dire "il faut absolument que l'économie fonctionne". Et pour ça, il faut que nous soyons tous solidaires et vigilants.

Les pots de fin d'année dans les entreprises sont clairement menacés. Alors, est ce que c'est interdit ou seulement déconseillé?

Pour l'instant, c'est déconseillé puisqu'il faut prendre vraiment toutes les dispositions pour éviter que le virus puisse se propager. C'est une période pendant laquelle il faut rester extrêmement prudent.

Vous visitez ce matin le marché aux santons d'Aix, pour lequel le pass sanitaire n'est pas obligatoire parce que les chalets sont en enfilade. A Marseille, en revanche, pass sanitaire exigé pour le marché de Noël et pour la foire aux santons. Les commerçants trouvent ça injustifié et injuste. Que leur répondez vous ?

"Entre demander le pass et devoir fermer, je crois qu'il y a pas photo."

J'ai fait une visite vendredi dernier au marché de Noël de Lille. Il y avait le pass sanitaire obligatoire et ça ne posait pas de difficultés, les commerçants étaient très satisfaits de pouvoir travailler. J'ai discuté beaucoup avec les restaurateurs depuis plusieurs mois. Entre demander le pass et devoir fermer, je crois qu'il y a pas photo. Il faut que chacun contribue à éviter le développement du virus, c'est indispensable. Le contrôle du pass dure quelques secondes, ce n'est pas quelque chose qui bloque l'activité.

On sort d'un week-end de Black Friday et cet après midi vous supervisez les assises du commerce. À moins d'un mois de Noël, que dites-vous au consommateur, "rendez vous massivement chez les commerçants" ?

"Ce que nous souhaitons, c'est que chacun puisse profiter de cette période pour se faire plaisir en respectant les gestes barrières."

Globalement, on voit qu'il y a une activité qui a très bien repris. Il y a aussi un certain nombre de Français qui ont réussi à faire des économies. Ce que nous souhaitons, c'est que chacun puisse profiter de cette période pour se faire plaisir en respectant les gestes barrières. Il y a cette envie de revivre un peu normalement. Ca se traduit par une activité économique qui est aujourd'hui très intéressante puisqu'on a eu une croissance de plus de 6%, donc cela justifie les nouveaux efforts que l'on demande sur le plan sanitaire pour ne pas casser cette dynamique.