Les poubelles s'entassent à Marseille au 6ème jour de grève des salariés de Derichebourg

Les poubelles s'entassaient lundi, au 6ème jour de grève des salariés de Derichebourg à Marseille (Bouches-du-Rhône), alors que la direction du groupe "déplore que toutes ses tentatives de dialogue (...) soient restées sans effet".

Des dispositions pourtant plus favorables pour les employés selon le groupe Derichebourg

Quelques 200 grévistes qui s'occupent de la collecte dans 3 arrondissements (2e, 15e et 16e) bloquent deux centres de transfert de Marseille : les Aygalades, la Capelette et celui des Pennes-Mirabeau. Ils ont cessé le travail mercredi dernier pour obtenir le maintien d'une prime. "Les revendications des salariés portent sur le maintien d'avantages dont ils bénéficiaient chez leurs anciens employeurs, alors même que les dispositions appliquées par le groupe Derichebourg leur sont plus favorables en termes de pouvoir d'achat", affirme de son côté le groupe dans un communiqué.

"Les délégués syndicaux ont empêché la tenue de 2 référendums sur la reprise du travail" (groupe Derichebourg)

"Les délégués syndicaux ont empêché la tenue de 2 référendums sur la reprise du travail, organisés à la demande des salariés et sous contrôle de deux huissiers de justice", regrette le groupe Derichebourg qui précise que "*_certains salariés quittent leur poste à minuit alors même qu'ils sont payés jusqu'à 04h00 du matin*, obligeant, de ce fait, à engager quotidiennement des moyens supplémentaires de rattrapage_".

Ce week-end, Jean-Claude Gaudin en a appelé au préfet pour que les centres de tranferts soient débloqués.