Les pourboires par carte bancaire défiscalisés en 2022

Si vous n'avez pas souvent de monnaie, sachez que laisser du pourboire par carte bancaire sera plus fréquent dans les mois qui viennent. Il doit être défiscalisé en 2022 pour attirer de la main-d'œuvre dans l'hôtellerie-restauration qui a du mal à recruter.

C'est une source de revenu, et de motivation : le pourboire par carte bancaire sera défiscalisé en 2022. D'après France Inter, Emmanuel Macron doit l'annoncer ce lundi 27 septembre à Lyon, devant les professionnels réunis au Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation (SIRHA). Jusqu'à aujourd'hui, la pratique est peu répandue car les transactions par carte sont automatiquement déclarées et donc imposées.

Le pourboire pour recruter dans l'hôtellerie-restauration

L'objectif est d'inciter à laisser du pourboire aux serveurs, qui est un vrai complément de salaire, dans un contexte où les patrons peinent à recruter. Avec cette mesure, le chef de l'État compte montrer qu'il continue de soutenir le secteur de l'hôtellerie-restauration éprouvé par la crise sanitaire et à qui il demande des efforts, notamment avec l'instauration et le contrôle du pass sanitaire.

Il reprend une proposition faite jeudi dernier par les députés du parti centriste. Cette défiscalisation ne fera rien perdre à l'État car les pourboires en liquide échappent de toute façon quasi-systématiquement à l'administration fiscale.