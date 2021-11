Les premières bières de Noël arrivent mais avec des stocks limités

Les premières bières de Noël sont en train d'arriver dans vos rayons. Au Conseil Régional, dans le cadre du brassin de Noël, 23 brasseries des Hauts de France sont venus faire goûter leur cuvée auprès de 250 personnes ce lundi.

Forte demande

Le contexte sanitaire a encore bouleversé la logistique du brassage de la bière de Noël. "Certains brasseurs ont refusé d'en fabriquer cette année pour ne pas prendre de risques car celle de l'année passée s'est difficilement écoulée", rapporte Vincent Bogaert, président de Brasseurs des Haut-de-France. La crainte d'une nouvelle fermeture des bars en a refroidi plus d'un. En conséquence, l'offre sera plus limitée cette année.

"Aujourd'hui, les gens veulent des produits du terroir, de la région et la bière de Noël est une tradition. On le ressent dans les commandes, indique Vincent Bogaert. Dans certaines pré-commandes, on a observé une hausse de 50 % de la quantité souhaitée." Dans la brasserie Saint-Germain à Aix-Noulette dont Vincent Bogaert est le co-fondateur, tous les fûts sont déjà épuisés.

La bière de Noël de Moulins d'Acsq est très "maltée" cette année avec des notes d'écorces d'orange. © Radio France - Diane Sprimont

Une bière régionale "symbolique"

A la brasserie des Moulins d'Ascq, la bière est prête à être mise en bouteille. D'ici le 15 novembre, 300 hectolitres seront prêts à être commercialisés. Cela représente 3 % de leur chiffre d'affaire, "c'est surtout une vente symbolique pour nos clients et le brassin de Noël est l'occasion de rencontrer tous les acteurs du secteurs, de pouvoir échanger avec la Région."

Il faut arriver à suivre

La bière de Noël sera un petit peu plus chère que les années passées à cause de l'augmentation du prix du malt et des matières premières, "ce brassin est l'occasion d'en parler. Le commerce de la bière est bel et bien reparti mais on rencontre encore des difficultés à trouver des transporteurs et pendant ce temps-là il y a une vraie demande, observe Vincent Bogaert. Depuis le confinement les patrons de bars et de restaurants se sont vraiment intéressés à la bière régionale donc il faut arriver à suivre."