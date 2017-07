Les premières cuisses de grenouilles " made in Manche" seront dans les assiettes à la fin de l'année

Dans le centre Manche, à Vesly, entre La-Haye-du-Puit et Lessay, deux frères se sont lancé dans la production. La première pierre a été posée il y a un an, et les petits têtards deviennent grands.

L'activité est rare en France qui est pourtant friande de ces batraciens : jusqu'à présent, il n'existait q'un seul élevage en France, dans la Drôme, qui produit quatre tonnes et demi par an. Les français en mangent... 1000 fois plus.

Dans le centre Manche, à Vesly, Matthieu et Guillaume Leraisnier ont donc décidé de se lancer et de devenir raniculteurs : éleveur de grenouilles. L'élevage est en marche et l'idée est de produire de la cuisse de grenouille haut de gamme.

Les deux frères ont début l'élevage en achetant 1000 géniteurs dans la Drôme © Radio France - Jacqueline FARDEL

En mars, ils ont acheté 1000 géniteurs dans la Drôme, qui sont en train de faire des petits : 20 000 grenouillettes et 100 000 œufs en incubation ou en cours de métamorphose, dans les bassins de l'exploitation. L'objectif est de produire 20 tonnes de grenouilles entières par an, soit 8 tonnes de cuisses. A la clé : la création de 3 emplois à temps plein.

Les cuisses de grenouilles un met de luxe servi jusqu'à 50 euros la part au restaurant © Radio France - Jacqueline FARDEL

Les premières ventes se feront en novembre avec des petits volumes, puis la production augmentera pour fournir notamment les restaurants parisiens. Si les cuisses de grenouilles congelées et importées notamment d'Asie se trouvent facilement, à des prix autour de 13-15 euros le kilos, la cuisse de grenouille fraîche est beaucoup plus rare. Et la part peut se vendre autour de 50 euros au restaurant.