Les premières cures thermales expérimentales ont débuté à Saint Jean d'Angély

Les premier curistes sont arrivés lundi matin, dans le mini centre thermal construit pour l'expérimentation à Saint Jean d'Angély par le groupe Valvital dans l'ancienne caserne Voyer, sur le Champ de Foire. Ce sont 14 volontaires, habitant Saint Jean d'Angély ou les environs, tous souffrent de rhumatisme invalidant au genou. Ils ont accepté de subir 4 soins par jour, pendant trois semaines afin de valider le protocole à base de balnéothérapie, de massages sous affusion (sous eau) et de cataplasmes d'argile. Il s'agit pour Valvital d'obtenir l'agréement des autorités de santé pour la création d'un centre therrmal proposant des cures de rhumatologie (90% des cures en France).

Le module de soin a été construit dans l'ancienne caserne Voyer rachetée par le groupe Valvital qui doit y implanter la future station thermale © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Un projet vieux de plus de 20 ans

"C'est le début d'une nouvelle page d'histoire pour Saint Jean d'Angély" s'enthousiasme Françoise Mesnard, la maire. C'est elle qui a relancé le projet de station thermale vieux de plus de 20 ans, interrompu en 2009 par son prédécesseur. Le forage dans la nappe ferrugineuse, à 975 mètres de profondeur a été réalisé en 1997, et n'a jamais été utilisé. C'est ce qui permet de réaliser cette expérimentation. Le groupe Valvital a construit un module expérimental de 600 M2, avec 5 cabines de soins (deux pour les cataplasmes, trois pour les bains de balnéothérapie, et deux pour les massages), vestiaires et salle d'accueil. Huit personnes ont été embauchées en CDD : quatre médecins, deux hydrothérapeutes, un kinésithérapeute et 1 technicien de maintenance.

Les 5 cabines de soins se succèdent le long d'un couloir © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Nous sommes très confiants puisque l'eau de la station thermale de Saint Jean d'Angély est la même que celle de Jonzac et celle de Rochefort - Françoise Mesnard, maire

L'eau ferrugineuse laisse des traces marron dans les cabines © Radio France - Marie-Laurence Dalle

La procédure d’agrément doit durer deux ans, elle ne suscite par vraiment d'inquiétude. L'eau est issue de la même nappe sous-terraine que celle des stations thermales de Jonzac et Rochefort, et puis Saint Jean d'Angély avait déjà obtenu l'agréement en 2004, avant que le maire de l'époque ne décide de renoncer au projet, faute d'avoir trouvé un opérateur prêt à s'engager. Une fois l'autorisation obtenue, Valvital pourra commencer à construire son centre thermal avec résidence hôtelière. Il pourrait ouvrir en 2024.