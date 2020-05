Les premières visières de protection homologuées en France sont poitevines

"Nous recevons 5 000 demandes de commandes par jour, c'est de la folie !" Un mélange d'enthousiasme et de fatigue teinte la voix d'Oscar Llinares le gérant de Skin Pack, une entreprise spécialisée dans l'emballage pour le secteur aéronautique basée à Ingrandes-sur-Vienne. Depuis la fin du mois de mars Skin Pack a livré 85 000 visières de protection anti-Covid.

Aujourd'hui, cinq de ses modèles sont homologués selon les normes européennes et autorisés à la mise en vente sur le marché. C'est le résultat d'une directive ministérielle à l'intention de tous les fabricants de visières qui ont fleuri sur le marché en France depuis le début du confinement.

Qualité du plastique et résistance

Il fallait répondre à des normes sur les qualités de plastiques utilisés, la résistance aux chocs, aux projections. Pari tenu pour les visières de Skin Pack. Elles ont été minutieusement élaborées, travaillées transformées. "On les a rallongées sous la bouche, elles couvrent mieux les oreilles et le serre-tête est réglable," détaille Oscar Llinares.

Skin Pack a démarré son activité à la fin du mois de mars. "On sortait à peine de la crise Boeing que la pandémie est arrivée, j'ai failli perdre mes quatorze employés," raconte le dirigeant. Désormais il en compte vingt grâce à la production de visières. Skin Pack fournit les professionnels et les particuliers. Les Ehpad, les hôpitaux, les centre médico-sociaux, les industriels. "On livre du Poitou jusqu'en Nouvelle-Calédonie !"

Modèle de visière anti-Covid de Skin Pack - Skin Pack