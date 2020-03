Les premiers concerts reportés dans les Alpes-Maritimes

Vous êtes nombreux à vous poser la questions des événements maintenus, annulés ou reportés dans les Alpes Maritimes à cause du Coronavirus.

Le Palais Nikaïa de Nice communique ce mardi matin sur sa page Facebook avec des annulations de gros concert comme celui de GIMS initialement prévu le 3 Avril qui est reporté au 2 juillet 2020

Les billets achetés restent valables pour la date de report ou bien sont remboursables auprès du point de vente de l'achat.

Le spectacle France Bleu Azur, Le Grand Bleu en ciné-concert du mercredi 18 mars 2020 est maintenu, car la jauge ne dépasse pas les 5000 spectateurs.

Mais la direction de la salle de spectacle niçoise précise que la situation évoluant chaque jour, ces prévisions sont susceptibles d'évoluer.

La 1ère édition du salon ID Week End pourtant prévue du 3 au 5 avril 2020 à Nice est d'ores déjà reporté et la future date n'est pas encore connue. Co-organisé par Mobilexpo et Nice-Matin, ce nouveau salon ID WEEK-END se veut être le rendez-vous du tourisme régional qui permet de dénicher des séjours et des activités hors du commun à deux pas de chez soi.

La Foire de Nice qui devait se dérouler du 7 au 16 mars est annulée. C'est le maire Christian Estrosi qui l'a annoncé via les réseaux sociaux le weekend dernier.