Les premiers contrats d'engagement jeune signés en Occitanie

Les premiers contrats d'engagement jeune viennent d'être signés en Occitanie ce mardi 1er mars. Une nouveau dispositif du gouvernement pour favoriser l'accès à l'emploi des 16-25 ans. Ces contrats sont ouverts aux jeunes de moins de 26 ans (moins de 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) sans emploi, ni formation depuis plusieurs mois. Grâce à ce contrat, le jeune bénéficie d'un accompagnement personnalisé de la part de Pôle emploi ou d'une mission locale : 15 à 20 heures d'accompagnement intensif par semaine avec un conseiller dédié.

Des contrats signés pour une durée de 6 mois à un an

En Occitanie, pour le moment, 3100 jeunes sont intéressés pour signer ces contrats d'engagement jeune, selon Christophe Lerouge, directeur régionale de la DREETS Occitanie (direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités).

Cet accompagnement intensif permettra d'aider les jeunes, particulièrement touchés par la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, à retrouver une formation, un emploi, une alternance ou autre. On estime qu'en France, 20 % des jeunes de moins de 26 ans ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études - Christophe Lerouge de la DREETS Occitanie

Le taux de chômage en Occitanie s'élevait au 3e trimestre 2021 à 9,5%, un des taux les plus élevé de France. Mais Christophe Lerouge se veut optimiste "d'un autre coté des entreprises recherchent des compétences, veulent embaucher, on sent une reprise".

Un portefeuille de 30 jeunes par conseiller Pôle Emploi : "on fait du sur-mesure"

Laure Marnier est conseillère Pôle Emploi à l'agence Toulouse Hippodrome, quartier La Cépière, et elle reconnait que le dispositif est "une chance pour les jeunes". Si chaque gouvernement successif crée son dispositif pour accompagner les jeunes vers l'emploi, celui-ci lui semble particulièrement ambitieux et prometteur : "un conseiller est affecté uniquement à un portefeuille de 30 jeunes à suivre, pas plus. Alors qu'en temps normal on peut suivre jusqu'à 100 à 200 demandeurs d'emploi, c'est une vraie nouveauté pour nous et c'est du sur-mesure pour les jeunes".

Laure Marnier a par exemple prévu avec la jeune Linda, 23 ans, diplômée d'un bac+3 en management de l'accompagner dans son projet professionnel de devenir contrôleuse qualité dans l'aéronautique. "On va tout reprendre, son CV, sa lettre de motivation, préparer de futurs entretiens, réfléchir à une formation complémentaire si besoin pour être en adéquation avec la demande de l'employeur. Il y aura des ateliers collectifs, des temps de recherche en individuel". Linda raconte avoir eu comme seule expérience "un stage de quatre mois dans une entreprise et un job-dating avec Derichebourg, une entreprise qui cherche à recruter des profils spécifiques", la jeune femme se dit motivée par ce contrat d'engagement jeune et prête à se former au métier auquel elle aspire.