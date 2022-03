Emploi : les premiers contrats d'engagement jeune signés en Seine-Maritime

Un accompagnement intensif et personnalisé, c'est la promesse du "contrat d'engagement jeune". Ce nouveau dispositif pour lutter contre le chômage est entré en vigueur le 1er mars. Il s'adresse aux moins de 26 ans (ou moins de 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) sans emploi, ni formation depuis plusieurs mois. Près de 13.000 Normands intègrent le "contrat d'engagement jeune" et 200.000 à l'échelle nationale.

Des "périodes d'immersion" dans des entreprises

Les premiers contrats ont été signé à la Mission Locale le Havre Estuaire Littoral (Seine-Maritime). Manon est l'une des bénéficiaires. Cette jeune de 21 ans a arrêté ses études après avoir obtenu sa licence d'anglais il y a an. Pendant le confinement, elle a découvert une passion pour la pâtisserie. Elle a ensuite voulu s'inscrire en CAP mais elle a eu des difficultés à trouver un contrat en alternance. Manon a alors été dirigée vers la Mission locale où sa conseillère lui a parlé du contrat d'engagement jeune, ce dispositif a été annoncé en novembre. "J'ai traversé une période difficile et la Mission Locale m'a fait comprendre que je n'étais pas un cas désespéré, qu'il y avait des solutions et que je n'étais pas seule". La jeune femme a bénéficié d'un accompagnement renforcé et individualisé. "Cela m'a beaucoup aidé. Ma référente est toujours derrière moi, elle répond rapidement à mes questions. Cela me permet d'être moins perdue et moins dispersée. Elle me conseille, elle me dit ce que je dois faire et ne pas faire, ça aide beaucoup". Manon a trouvé un stage à la boulangerie _"_Chez Anne-Sophie et Franck" au Havre. Parallèlement, elle sera toujours accompagnée par la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral pour consolider son projet professionnel.

15 à 20 heures d'accompagnement par semaine, "la vraie révolution, c'est ça"

Contrairement à Manon, Manuela 24 ans n'avait d'idée précise du métier qu'elle souhaitait exercer. "J'ai commencé avec une licence d'anglais que j'ai arrêté. J'ai changé de filière pour aller en psychologie mais j'ai arrêté parce que j'avais envie de travailler. J'ai enchaîné les petits boulots : j'ai travaillé au McDonald, au Gaumont, j'ai été livreuse de colis, etc.", raconte-t-elle en souriant. Puis, en échangeant avec conseillère Pôle Emploi, elle a réussi à affiner son projet. "J'aimerais être peintre en bâtiment parce que je me vois bien travailler l'esthétisme des pièces. J'ai eu une expérience dans le BTP et j'ai aimé. Je me suis rendue compte que j'avais un blocage". Cette femme très dynamique recherche un contrat d'apprentissage dans une entreprise de peinture pour commencer un CAP à la rentrée prochaine. Elle est persuadée que le contrat d'engagement jeune va l'aider dans ses recherches. "Je suis déjà très accompagnée mais là je le serai davantage. Je vais avoir plusieurs réunions où l'on me donnera différents conseils, des événements sont organisés. Je fais faire _une période d'immersion par mois dans des entreprises différentes_. Je pourrai me faire connaître, on peut proposera peut-être un contrat d'apprentissage après une période d'immersion".

Le contrat d'engagement jeune prévoit 15 à 20 heures d'accompagnement par semaine. _"_On n'a jamais connu un tel niveau d'accompagnement à Pôle Emploi puisque chaque conseiller ou conseillère dédié à ce dispositif suivra 30 jeunes. C'est peu par rapport à ce que nous connaissons", souligne Ludovic Jaouën, directeur de l'agence Pôle le emploi le Havre Souday. "La vraie révolution, c'est ça : l'intensité de notre accompagnement d'une part, et l'intensité de l'engagement des jeunes, d'autres part. Cela permet d'avoir un accompagnement très individualisé, très soutenu. En contrepartie, les jeunes doivent s'engager à participer à toute sorte d'ateliers, à des forums, de rencontrer des entreprises, de faire des périodes d'immersion".

Clotaire N'Dah, directeur de la Mission Local Le Havre Estuaire Littoral abonde "parce que trop souvent, nous manquons de moyens pour accompagner les jeunes dans la durée. Nous allons aussi avoir les moyens d'être en communication plus étroite avec les jeunes en les impliquant dans l'accompagnement. Enfin, il y a vrai décloisonnement : la Mission locale va intervenir aux côtés des entreprises pour construire le parcours des bénéficiaires".

Une aide financière allant jusqu'à 500 euros par mois

Les bénéficiaires du dispositif vont percevoir une allocation allant jusqu'à 500 euros. "C'est indispensable. Nous avons constaté que des jeunes mettaient un terme à leur accompagnement parce que rattrapés par des besoins financiers. Le jeune ne va pas se présenter à son rendez-vous parce qu'il a l'opportunité de travailler quelques heures ici ou là. Par ailleurs, nous accompagnement aussi sur la gestion financière parce que malheureusement, certains entrent dans le monde du travail en commençant par s'endetter". Mais Clotaire N'Dah insiste : il s'agit d'un contrat d'engagement. L'allocation sera réduite au premier manquement et supprimée après trois manquements.