Les premiers contrats engagement jeune ont été signés en Creuse

C'est un nouveau dispositif pour favoriser l'accès des plus jeunes à l'emploi : le contrat engagement jeune a été officiellement lancé ce mardi 1er mars. Les premiers jeunes Creusois ont ainsi signé leur contrat au Pôle Emploi de Guéret ce mardi.

Le principe est simple : d'un côté, les jeunes s'engagent à suivre "15 à 20 heures" de formation par semaine, de l'autre, ils recevront une allocation mensuelle allant de 200 à 500 euros - en fonction de leurs revenus.

Pôle emploi et la mission locale de la Creuse sont partenaires dans ce dispositif. © Radio France - Théophile Vareille

Un accompagnement personnalisé et continu

"Concrètement, les jeunes vont recevoir un accompagnement suivi et personnalisé, explique Michel Caujolle, directeur territorial de Pôle emploi en Creuse, avec _des ateliers, des formations, des immersions en entreprise ou aussi des heures travaillées en intérim_, et surtout ils auront un entretien toutes les semaines avec leur conseiller Pôle emploi. On ne leur lâchera pas la main"

Parmi les jeunes signataire ce mardi, Lélia, 24 ans, veut elle être aidée dans un projet de reconversion : "J'ai travaillé pendant deux ans à MacDo, je voudrais me reconvertir dans la décoration intérieure, _je suis motivée et prête à tous les efforts, mais j'ai besoin d'aide_." Elle ne connaît pas encore le montant de l'allocation qu'elle touchera, mais sait déjà à quoi elle lui servira, "à aider à mère et économiser pour acheter une voiture".

Les entreprises creusoises demandeuses

Ce dispositif pourrait aussi bénéficier aux entreprises creusoises, c'est ce qu'affirme Michel Caujolle : "Nous avons plusieurs secteurs sous tension en Creuse, notamment le bâtiment et la restauration, qui ne demandent qu'à voir des jeunes motivés pousser la porte de leur entreprise."

"Nous accueillons tout le monde, abonde Céline Galland, secrétaire générale de la Fédération française du bâtiment dans la Creuse, c'est important pour nous, jeunes hommes ou jeunes femmes, formés ou non, notre porte est ouverte pour venir découvrir comment nous travaillons."