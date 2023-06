Les premiers réservoirs à hydrogène produits en série sortent de l'usine Faurecia d'Allenjoie

L'usine 4.0 d'Allenjoie est dimensionnée pour produire 100 000 réservoirs à hydrogène par an, indique la direction du groupe

Des élus régionaux et des responsables syndicaux s'étaient inquiétés du brouillard qui entoure la nouvelle usine Faurecia 4.0 d'Allenjoie dans le Doubs. Qu'en est-il de l'activité hydrogène qui devrait remplacer l'actuelle activité système d'échappement, après extinction des moteurs thermiques ?

On ne voit rien venir, ont laissé entendre des représentants syndicaux, il y a quelques semaines. Deux élus de la région Bourgogne Franche-Comté viennent d'interroger la direction du groupe sur le carnet de commande et les débouchés de cette usine à 40 millions d'€, construite avec le soutien d'argent public.

La direction du groupe Forvia leur répond indirectement en indiquant dans un communiqué, ce mardi, que les premiers réservoirs à hydrogène sont en train d'être livrés à leurs clients. Des premiers clients comme Hyvia, filiale de Renault, mais aussi MAN et même le groupe Stellantis. "Cette usine de pointe à Allenjoie, unique en Europe et en Amérique du nord", ajoute la direction, "est dimensionnée pour produire 100 000 réservoirs à hydrogène par an".

Franck Robillard, délégué central Faurecia Système d'Echappement et Annick Antoni, déléguée à Forvia Bavans © Radio France - Christophe Beck

L'activité est donc bien en cours de démarrage. On sort du brouillard. "Nous sommes rassurés avec cette production qui monte en puissance et des équipés dédiées qui montent elles aussi en puissance" indique Franck Robillard, délégué central Faurecia Système d'Echappement, venu en CSE ce mercredi à Bavans. "La direction nous confirme que cette usine du Doubs va basculer dans un avenir très proche vers une activité 100 % hydrogène".

"Pour les deux ans à venir, on peut être rassuré", confirme Annick Antoni, délégué CFDT à Forvia Bavans. "Après, j'espère qu'on va reprendre des marchés, sinon, ça s'annonce problématique".

Cette première activité hydrogène fait travailler 40 à 50 opérateurs d'Allenjoie pour une douzaine de systèmes produits chaque semaine, selon la CFDT. Quel avenir pour l'activité échappement ? "Ce qu'on avait peut-être moins vu, c'est la décroissance brutale de l'activité échappement", explique encore Annick Antoni. "On a du mal à comprendre que la direction veut aller si vite dans la fin de l'échappement", ajoute Franck Robillard, "alors que la fin des moteurs thermiques n'est programmé que pour 2035. On va trop vite, car on a pas encore les infrastructures pour l'hydrogène".

Avec l'extinction de cette activité échappement liée à la fin des moteurs thermiques, ce sont 200 salariés qu'il va falloir basculer sur l'hydrogène dans le Doubs.

Le marché de l'hydrogène devrait peser 20 milliars d'€ en 2030. Forvia avec sa co-entreprise constituée autour de Michelin et Stellantis espère en prendre le leadeur ship. Et l'usine d'Allejoie en sera un rouage essentiel.