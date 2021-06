Les préparateurs en pharmacie du CHU de Poitiers en grève illimitée

Les préparateurs en pharmacie du CHU de Poitiers sont en grève illimitée. Ils étaient une trentaine mobilisés ce mercredi midi devant l’hôpital, pour demander plus de moyens humains. Un chiffre pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène : les trois quarts de la quarantaine de préparateurs du CHU ne peuvent même plus travailler à la préparation de poches en chimiothérapie, secteur le plus exigeant physiquement, alors que le nombre de patients augmente fortement dans ce secteur (+20% de chimiothérapies en un an).

De sérieux troubles musculosquelettiques

Les préparateurs en pharmacie sont très nombreux à souffrir de troubles musculosquelettiques, liés à leur travail. En effet la posture adopté et les gestes répétitifs engendrent de nombreuses tendinites, notamment dans les bras. Les conséquences sont parfois lourdes : les maladies professionnelles reconnues se multiplient. À la fin de l'année 2020, il y avait 10 arrêts maladie liés au secteur de la chimiothérapie.

Les préparateurs en pharmacie en grève réclament des créations de postes © Radio France - Manon Klein

Au delà du travail, ces troubles musculosquelettiques ont des conséquences sérieuses sur la vie personnelle des préparateurs en pharmacie, comme Elise Rousse. À seulement 33 ans elle s'est retrouvé avec un quotidien totalement chamboulé : "Vous ne pouvez plus conduire la voiture, plus donner le biberon aux enfants, vous devez aller chez le kiné trois fois par semaine" énumère la jeune femme. "Je ne peux plus tenir un sachet de course, lever le bras (...) Enfiler un pantalon le matin c'est des douleurs à n'en plus finir" abonde Alfred Tam-tsi, déjà deux maladies professionnelles reconnues au compteur. En un un, ce préparateur en pharmacie a été en arrêt maladie pendant quatre mois.

Trois créations de postes demandées

Florent Lieveaux, représentant syndical de la CNI , la coordination nationale infirmière, au CHU de Poitiers soutient ses collègues. Il réclame au minimum la création de trois postes de préparateurs en pharmacie au CHU de Poitiers, pour permettre plus de rotations sur les postes les plus usants physiques. Selon lui, l'hôpital de Poitiers serait moins bien loti en terme d'effectifs dans ce service que d'autres en France, comme les hôpitaux de Paris, relativement aux nombres de préparations réalisées. La direction de l'hôpital de son côté, précise que trois embauches sont prévues dans le service en juin. Les grévistes parlent plutôt de remplacement.

Sur un total de 40 agents, seuls 10 sont encore aptes à travailler à la préparations des chimiothérapies au CHU de Poitiers © Radio France - Manon Klein

Un automate devrait prochainement permettre de décharger en partie les préparateurs en pharmacie au CHU de Poitiers. Annoncé en décembre 2019, il n'est toujours pas entré en fonction en raison de la crise sanitaire explique la direction. Un robot qui ne sera pas suffisant pour compenser le manque d'effectifs selon les salariés mobilisés ce mercredi.