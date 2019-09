Les prévisions de trafic à la SNCF en Gironde pour la grève du 24 septembre

La CGT et l'UNSA appellent les cheminots à la grève ce mardi 24 septembre, pour contester la réforme des retraites. Le mouvement va entraîner des perturbations du trafic en Gironde : un TER sur deux devrait être assuré.

Gironde, France

Soyez prévoyants si vous devez voyager en train en ce début de semaine : les cheminots sont appelés à débrayer dès ce lundi soir, 20 heures et jusqu'à mercredi matin, 8 heures. La CGT et l'UNSA ont déposé un préavis de grève pour dénoncer la réforme des retraites et la fin annoncée des régimes spéciaux. Le mouvement va affecter le trafic des trains en Gironde.

La SNCF annonce un TER sur deux en circulation en Nouvelle-Aquitaine et invite les voyageurs à consulter son site avant de se rendre en gare. Concernant les Intercités, un train sur deux assuré sur la ligne Bordeaux-Marseille, trois sur cinq sur la ligne Bordeaux-Nantes. Le trafic des TGV, lui, devrait être proche de la normale.