Les prévisions de trafic de la SNCF pour le 30 décembre en Touraine

Tours, France

La grève continue à la SNCF contre la réforme des retraites. Ce 30 décembre, le trafic sera encore perturbé dans les transports. La SNCF prévoit une circulation compliquée.

Les TGV et les TER

Du côté des TGV, sur la liaison Tours, Saint-Pierre-des-Corps et Paris-Montparnasse, il y aura cinq allers et quatre retours. Côté TER, il y aura dix aller-retours entre Tours et Blois-Chambord, dix aussi entre Tours et Les Aubrais/Orléans. Après, il y a cinq allers-retours entre les Aubrais et Paris-Austerlitz. Un aller entre Tours et Vendôme comme entre Loches et Tours. L'axe Chinon - Tours est mieux fourni avec six allers-retours.

En bref

POITIERS <> Port de Piles <> TOURS : 2 Allers/Retours

TOURS / St- pierre des Corps <> Vierzon 4 Allers/Retours

TOURS /St Pierre des Corps <> Saumur <> NANTES 2 Allers/Retours

TOURS <> Château du Loir <> LE MANS 2 Allers/Retours