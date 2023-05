Les prix astronomiques de ces voitures qui ont fait les 24 Heures du Mans

Posséder une voiture qui a fait, voire qui a gagné les 24 Heures du Mans, c'est le rêve de beaucoup de collectionneurs ou de fans de course automobile. Plusieurs possibilités leur seront offertes prochainement avec une vente aux enchères organisée le 9 juin sur le circuit par Sotheby's , ainsi que la traditionnelle vente organisée par Artcurial Motorcars à l'occasion de Le Mans Classic fin juin. Mais ce rêve n'est pas donné à tout le monde : en fonction de leur prestige, ces bolides vintages sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire à plusieurs millions !

"Ce marché des voitures de compétition est assez étroit par rapport au marché général des collectionneurs, il concerne souvent des personnes qui participent à des courses historiques et qui ont les moyens de ce loisir-là", indique Matthieu Lamoure, directeur d'Artcurial motorcars. Mais dans ce marché de niche, une chose est sûre : "Quand une voiture a couru les 24 Heures du Mans dans sa vie, forcément ça lui donne une plus-value."

Record pour une Ferrari vendue 77 millions d'euros

Il y a quelques semaines, près de Tours, une Rondeau M482 ayant fait cinq fois Le Mans est partie pour 318 000 €. Une belle somme pourtant ridicule à côté de celles que peuvent atteindre certains modèles. Ce qui fait la différence ? Le prestige de la marque, l'histoire du véhicule, le nombre d'exemplaires, ses illustres pilotes et son palmarès, soulignent les experts. Quand une Jaguar type D "banale" se négocie autour de 6 ou 7 millions, les modèles titrés au Mans dans les années 50 s'échangent à 20 ou 25 millions.

Fin juin, Artcurial mettra aux enchères la Porsche 962 C qui a terminé 3e en 1990. Valeur estimée : entre 1,4 et 1,8 million d'euros. "Il faut évidemment relativiser ce que je vais dire, mais c'est un prix très attractif", sourit Matthieu Lamoure. Car les enchères montent parfois bien plus : près de 7 millions d'euros en 2021 pour la Matra titrée en 1972 ... Jusqu'à neuf millions estimés pour la Porsche 962 Rothman de 1986 qui sera proposé par Sotheby's le 9 juin sur le circuit. Ou encore 32 millions pour la vente, en 2016, de la Ferrari 335 Scaglietti engagée en Sarthe en 1957.

Mais à ce jour, la voiture estampillée Le Mans la plus chère du monde a trouvé preneur en 2018 pour 77 millions : la Ferrari 250 GTO Scaglietti arrivée quatrième en 1963. Ce qui en fait la deuxième voiture la plus chère de toute l'histoire automobile.