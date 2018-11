Les prix de l’électricité pourraient augmenter entre 2,3% et 4% en 2019

Les tarifs réglementés de l'électricité pourraient augmenter de 2,3% en 2019 selon le journal le Parsien/Aujourd'hui en France et même 3% à 4% selon l'Opinion.

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) doit prochainement transmettre à Bruno Le Maire et François de Rugy, respectivement ministre de l’Economie et ministre de la Transition écologique, sa proposition sur l’évolution des tarifs réglementés de l’électricité le 1er février. Une forte hausse des tarifs est ainsi à prévoir pendant deux années consécutives en 2019 et 2020 pour 25 millions de foyers. Alors que le prix de l’électricité a déjà bondi de 35% en dix ans.

Hausse du prix de l'électricité de 2,3% à 4% en 2019

L’obligation pour EDF de revendre à ses concurrents une partie de sa production nucléaire à un tarif négocié (42 €/MWh) pourrait, selon les calculs du Parisien/Ajourd'hui en France, se traduire par une augmentation de 2,3 % en 2019 et de 3,3 % en 2020. C'est à dire une hausse par ménage de 12 € en 2019 puis de 17 € en 2020.

Mais le journal l'Opinion est plus pessimiste pour le pouvoir d'achat des français. L’application de la formule réglementaire devrait selon le quotidien aboutir à une hausse de 3 % à 4 % du prix payé par plus de 25 millions de foyers. A cela, il faut ajouter les augmentations liées à la hausse des taxes sur l’électricité, des prix du marché, des certificats d’économie d’énergie, etc.

Conséquence d'une obligation liée à l'ouverture à la concurrence de l'électricité

Inscrite dans la loi Nome (Nouvelle organisation du marché de l’électricité) votée en 2011, cette obligation légale de revendre à ses concurrents une partie de sa production nucléaire à un tarif négocié (42 €/MWh) avait pour but d’éviter une distorsion de concurrence. EDF, était en situation de monopole jusqu’à la libéralisation du marché en 2007.