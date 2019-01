Les prix de l’énergie plombent le budget chauffage des provençaux

Que ce soit au fioul, à l'électricité ou au gaz, le chauffage coûte cher. les factures grimpent en hiver, et les provençaux les trouvent salées...

PACA, France

Quelques flocons de neige annoncés en Provence pour ce mercredi après-midi mais pas de perturbation attendue comme ailleurs en France. Mais prudence... il risque quand même de faire froid. Une descente d’air polaire arrive en effet d’Europe du Nord. Les températures seront, selon Météo France, en-dessous des normales saisonnières de 2 ou 3 degrés.

Des températures redoutées par les "mal chauffés" : tous ces Provençaux qui souffrent de précarité énergétique et qui n'osent pas allumer le chauffage de peur de voir la facture flamber. Selon une étude de l'INSEE publiée en 2017, 1 Français sur 5 ne chaufferait pas son logement comme il le devrait par soucis économique.

Cette crainte des factures salées est partagée par tous. Que ce soit au fioul, à l'électricité ou au gaz, le chauffage coûte cher. Le litre de fioul est actuellement au-dessus des 90 centimes, comme lors de son pic entre 2011 et 2012. Pour l'électricité, le tarif réglementé n'a cessé d'augmenter depuis 2007, et l'ouverture à la concurrence. Le gaz reste aujourd'hui moins cher qu'en 2012, mais il a fortement progressé depuis ses plus bas niveaux en 2015-2016.