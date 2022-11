Les prix de l'énergie, un gros morceau pour les bouchers-charcutiers bourguignons

France Bleu Bourgogne : Vous serez donc demain mardi aux côtés de vos collègues à Paris. Vos factures d'énergie ont vraiment beaucoup grossi pour les bouchers charcutiers ces derniers mois ?

Nous avons fait une enquête la semaine dernière, nous estimons que 75 % des artisans-bouchers ont vu leur facture d'énergie augmenter de plus de 50 % entre septembre 2020, et septembre octobre 2022.

C'est un secteur très gourmand en énergie ?

Tout-à-fait. Nous sommes consommateurs d'énergie puisque tout est relié chez nous électriquement, que ce soit nos chambres froides, nos fours, nos labos.

Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement concrètement ?

Les entreprises de moins de dix salariés sont protégées par le bouclier tarifaire. Mais il faut savoir que 40 % des artisans bouchers ne sont pas éligibles à cette protection. Selon nos estimations, les dernières mesures pour septembre à décembre 2022 nous permettraient d'avoir 20 à 30% de réduction sur nos factures. Alors on peut accepter aujourd'hui une augmentation deux fois supérieure, mais pas plus. Pour nos entreprises, ça devient très très compliqué. Il faut savoir que l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal ont pris ces mesures de plafonnement, mais pas chez nous.

Comment vous faites pour compenser cette hausse des prix de l'énergie ? Est ce que vous devez augmenter, par exemple, les prix de vos produits?

On a augmenté en moyenne de 8 à 10% nos prix de vente puisqu'aujourd'hui on ne peut plus tenir. On a beaucoup de mal à maîtriser ce coût de l'énergie qui est difficile à réintégrer dans les prix. Et puis, il faut savoir que nous, pour le coup, on achète en circuit court, on achète la plupart aujourd'hui en élevage. Donc les marges de nos éleveurs, elles sont là et elles doivent être maintenues pour permettre aux clients de pouvoir garder la qualité et le savoir-faire de l'artisanat.