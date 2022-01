Les prix de l'essence battent un nouveau record

Le prix de l'essence bat un nouveau record. La semaine dernière, le gazole a dépassé 1,62 euro le litre pour la première fois selon le ministère de la transition écologique. Le sans-plomb 95, l'essence la plus répandue, s'est vendu à 1,68 euro, soit une hausse de plus de 2 centimes par rapport au précédent record établi la semaine précédente. Le sans-plomb 98 dépasse 1,76 euro.

Le cours du baril de Brent a atteint son plus haut niveau en plus de sept ans

Les prix de l'essence grimpe inlassablement depuis plusieurs semaines. Ils suivent les cours du baril de pétrole. Le baril de Brent de la mer du Nord est au plus haut depuis 2014, il a atteint son plus haut niveau à près de 87 dollars ce mardi matin. L'économie mondiale repart et la demande est de plus en plus forte, ce qui fait gonfler les prix. Des interruptions de la production de pétrole dans plusieurs pays d'Afrique et au Canada font aussi grimper les cours.

"Les prix du pétrole sont aussi corrélés à notre anticipation sur l'impact que le variant Omicron va avoir sur la vie économique de la planète, explique Philippe Chalmin, spécialiste des matières premières et de l’énergie, sur franceinfo. Le variant Omicron semble un peu s'estomper. Les marchés le pensent aussi et s'il y a moins d'Omicron, il y a moins de Covid, nous voyagerons plus, nous prendrons nos voitures, l'avion. Donc la demande pétrolière mondiale remontera peut-être un peu plus rapidement". "Nous sommes à un niveau de plafond et normalement les coûts pourraient baisser un peu dans les semaines à venir", ajoute-t-il.

Cette flambée des prix des carburants intervient dans un contexte d'inflation quasi généralisée. Le gaz, l'électricité, l'alimentation aussi coûtent plus cher, ce qui a poussé le gouvernement à distribuer une "indemnité inflation" de 100 euros pour 38 millions de français qui gagnent moins de 2.000 euros par mois.