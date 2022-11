Les prix de l'immobilier en hausse dans la Loire

France Bleu Saint-Etienne Loire : Les prix de l'immobilier sont en hausse. Le mètre carré à Saint-Etienne a augmenté de 200 euros en trois ans pour atteindre 1 150 euros, contre 950 euros en 2019. Dans les monts du Forez, les prix ont augmenté de 13 % en un an. L'évolution est-elle la même en Haute-Loire ?

Sophie Sabot Barcet, notaire à Monistrol-sur-Loire et Présidente du conseil supérieur du notariat : Oui, on constate la même chose en Haute-Loire. Le prix moyen d'un appartement ancien a augmenté de plus de 18% dans l'arrondissement d'Yssingeaux. On est à 1 200 € le mètre carré. Au Puy en Velay, on est sur 1 350 € le mètre carré.

Et à votre avis, ça va continuer à augmenter ?

On est quand même dans une situation un petit peu particulière puisqu'on est dans un contexte économique et géopolitique qui reste dominé par des incertitudes. Les temps sont assez instables. Nous pensons que le marché immobilier ne sera pas imperméable à ça aussi. On constate une légère baisse au niveau du volume et peut être qu'à un moment donné, en effet, les prix s'en ressentiront. Après, on est sur des valeurs par rapport à la France entière, relativement basse dans nos régions, donc je pense que ça se stabilise.

Est ce que la rénovation énergétique des logements va va jouer un rôle dans tout ça ?

Oui, puisque d'ici 2025 il sera interdit de louer des biens en catégorie G, puis en 2028, interdiction pour les catégories F. On a déjà une baisse de 6 % en un an des prix des logements dans ces catégories.

Notaire, une profession très féminisée

Vous êtes depuis le 25 octobre la présidente du Conseil supérieur du notariat, première femme à ce poste depuis 80 ans. C'est une fierté ?

Oui, c'est une fierté, c'est une fierté, c'est une fierté double. Bien sûr parce qu'il y a jamais eu de femme. Or la profession de notaire s'est fortement féminisée. Moi, je suis arrivée dans les années 2000, il y avait 15 % de femmes notaires. Aujourd'hui, il y en a 56 %. Donc c'est vrai qu'une femme à la tête du Conseil supérieur du notariat, c'était attendu. Et puis une fierté de représenter également un territoire. Et ça aussi, ce n'est pas anodin. J'exerce dans le territoire de la Haute-Loire, je suis originaire de Saint-Etienne. Ca a pas mal de sens aussi pour moi. Donc c'est une fierté, oui.

Et comment vous appréhendez votre rôle ? Il faudra peut être changer l'image des notaires, qui n'est pas forcément très bonne.

Je trouve que depuis un certain temps, l'image des notaires va mieux. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des notaires est de 44 ans avec, je vous l'ai dit, 56 % de femmes, donc l'image ne correspond pas toujours véritablement à la réalité. On a beaucoup travaillé dessus, mais on va continuer parce que c'est important. Et puis, quand on est Président d'une institution comme le Conseil supérieur du notariat, on représente les notaires de France, donc on fait également de la politique et on les représente à l'extérieur. On est en lien avec un certain nombre de ministères et essentiellement bien évidemment avec le ministère de la Justice.

Vous avez parlé de la jeunesse de votre profession. Est ce que vous avez aujourd'hui du mal à recruter ou au contraire, est ce que c'est un domaine porteur ?

Le recrutement est compliqué un petit peu partout. Chez les notaires, on est passé de 60 000 collaborateurs a plus de 80 000. Donc il y a quand même 20 000 personnes qui sont entrées dans nos études en quelques années. La difficulté existe encore, mais on est persévérant, on essaye de se faire connaître aussi, auprès du public jeune, on fait pas mal de pub, on se montre sur les réseaux sociaux, pour faire connaître notre métier.