Les prix de l'immobilier flambent sur la côte de Nacre et la Côte Fleurie

Les maisons en vente à Merville-Franceville sont si rare et si prisées des acheteurs qu'elles sont vendues en quelques coups de téléphones.

C'est du jamais vu dans cette agence immobilière de Merville-Franceville (Clavados). "Quatre-mille-deux-cent euros le mètre carré ici? Vous savez, j'ai vendu une maison à 6.000€ le mètre carré ici" constate Emmanuel Senecal, le responsable de Bréville immobilier. Cette barre moyenne à près de 4.200€/m² que l'on connait en ce mois de janvier 2023 dans cette petite station balnéaire normande n'étonne pas les différents professionnels de l'immobilier calvadosiens.

La raréfaction des mise en ventes

En quelques coups de téléphones, Emmanuel Senecal est sur de vendre la maison qu'un client vient de lui confier. "J'ai déjà dix acheteurs potentiels" explique-t-il en tapotant la pile de dossiers. Les biens immobiliers en vente sont de plus en plus rares depuis les différents confinements, "car les propriétaires ont compris que c'était un luxe d'avoir une maison sur la côte normande. Donc ils ne vendent plus."

La moindre maison en vente peut partir du jour au lendemain. © Radio France - Louise Thomann

Ces acquéreurs ont plusieurs profils : des Caenais qui veulent s'installer hors de l'agglomération, explique le maire de Merville Olivier Paz, mais aussi des Franciliens qui veulent quitter la capitale. L'élu les appelle des "bi-résidents" : "trois jours ici, quatre jours à Paris, et inversement". Il s'inquiète tout de même du vieillissement de sa population, car ce sont plutôt les cadres supérieurs de 40-50 ans ou les jeunes retraités qui peuvent s'offrir ce genre de biens.

Les professionnels du secteur constatent tous cette tendance. "Après le Covid, des Parisiens en quête de bien-être veulent s'installer sur la côte Normande" explique Franck Herembourg, le président du groupement immobilier du Calvados. Après Deauville, les acheteurs s'éloignent de plus en plus vers l'Ouest pour trouver leur pied-à-terre normand sans débourser des fortunes. "Sur la côte de Nacre, le prix du mètre carré reste entre 3 et 4.000€."

"On a atteint un plafond"

Les professionnels de l'immobilier vendent les biens sans même avoir à faire de la pub. © Radio France - Louise Thomann

Tony Hamon, le président de la FNAIM Normandie, le premier syndicat des professionnels du secteur, tempère tout de même. Après cette hausse continue depuis 2 ans, il estime qu'on "a atteint un plafond." "Les taux d'intérêt ont triplé, en décembre on constate un coup de frein sur les crédits en décembre". Il s'attend à un ralentissement des ventes, et donc à ce que la course folle des prix se calme un peu.

