Selon une étude de Seloger.com, le prix du mètre carré aurait augmenté de 5,4% à Strasbourg en un an, pour atteindre, en moyenne, plus de 3.300 euros. Les professionnels de l'immobilier confirment cette hausse.

Strasbourg, France

Les prix de l'immobilier explosent à Strasbourg, si on en croit une étude du site internet Seloger.com. Selon elle, ils auraient augmenté de 5.4% en un an, de 2016 à 2017, et atteignent désormais plus de 3.300 euros du mètre carré en moyenne. Cela reste un peu moins cher que la moyenne française, mais c'est déjà très élevé.

Une hausse liée notamment aux rénovations

Dans l'hypercentre, où se trouvent les quartiers les plus chers, les prix ont effectivement beaucoup augmenté, voire flambé selon certaines agences strasbourgeoises. Selon Aline Huguet, de l'Immobilière Bartholdi, c'est lié à l'essor "des plateformes locatives comme Airbnb, aux investisseurs qui viennent de villes plus chères, comme Paris", mais aussi, tout simplement, au fait que les propriétaires ont beaucoup rénové ces dernières années. C'est ce qu'explique Gérard Durr, de la FNAIM du Bas Rhin : "A titre d'exemple, un appartement de 200.000 euros : 5% de hausse, ça donne 10.000 euros. Si on change les fenêtres et que l'on refait la salle de bain ou l'électricité, on atteint ce chiffre, et on valorise réellement le bien pour l'acquéreur".

Neudorf est devenu aussi quasiment aussi cher que le centre-ville

Mais si l'on n'a pas les moyens, il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Les quartiers périphériques, eux aussi, sont devenus très chers. Pierre Guillaume est le directeur de l'agence Group Immo, à Neudorf, où les prix sont devenus "quasiment identiques à ceux du centre-ville." Ce quartier connaît un véritable essor depuis au moins cinq ans. "Il fait bon vivre à Neudorf, du coup, les acquéreurs qui s'orientaient vers l'hypercentre se tournent vers ce quartier, parce que la connexion avec la ville est ultra-rapide." Pour voir les prix baisser, il faut donc s'éloigner encore plus loin du centre. Ou alors carrément acheter à Mulhouse : toujours selon Seloger.com, le prix au mètre carré y est plus de deux fois moins cher qu'à Strasbourg.