Les prix de l'immobilier ont augmenté de 4 à 16% en Sarthe selon le président de la chambre des notaires

Le prix moyen du mètre carré est en nette augmentation en ce début 2021 au Mans. Selon le baromètre LPI-se loger, il aurait bondi de 11,7% passant à 2.132 euros, entre fin 2019 et fin 2020. Selon Alexandre Leroux, président de la chambre des notaires de la Sarthe, les prix ont augmenté entre 4 et 16% selon les zones du département.

Vue extérieure de la vitrine d'une agence immobilière © Radio France - Eric Chaverou

Une hausse des ventes après le premier confinement

Les clients ont pris le temps de réfléchir à leur cadre de vie avec la crise sanitaire. Beaucoup d'habitants du centre-ville du Mans ont fait le choix de s'éloigner un peu pour avoir une pièce en plus et un jardin. Il y a eu le télétravail qui est entré dans l'esprit des gens sur un achat immobilier en Sarthe. "On a l'effet où les gens ont voulu s'installer autour de la ville du Mans pour avoir une pièce en plus pour vivre et pour faire du télétravail", souligne ce mercredi Alexandre Leroux, président de la chambre des notaires de la Sarthe.

Et puis il y a eu aussi un autre phénomène avec notamment ceux qui sont arrivés d'autres régions et notamment les parisiens qui ont recherché des biens plus à la campagne au niveau des sorties d'autoroutes pour faire du télétravail une partie de la semaine. "Je dis souvent que les parisiens ont remplacé les anglais."

Le Mans est un très bon investissement locatif

La ville du Mans est aujourd'hui un très bon investissement pour du locatif. Et il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour investir sur la ville. "On accède à un bien à des prix très attractifs. On peut acheter un appartement à partir de 35.000 euros sur Le Mans pour le louer avec une bonne rentabilité et bien meilleure que dans certaines grandes villes comme Nantes, Rennes, ou Paris", selon Alexandre Leroux, président de la chambre des notaires.

