"Les prix de l'immobilier sont en stagnation" en Isère, indique la FNAIM

Après des années de hausse continue, les prix de l'immobilier commencent à stagner en Isère. Mais il ne faut pas forcément s'attendre à une baisse des prix, estime Jean-Paul Girard, président de la FNAIM 38, l'antenne iséroise de la fédération nationale de l'immobilier. Il est l'invité de France Bleu Isère ce vendredi 27 janvier.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Isère : Entre l'inflation, la hausse des taux etc., êtes-vous inquiet pour 2023 ? Quelles tendances attendez-vous ?

Jean-Paul Girard : On ne va pas dire qu'on est inquiet, il faut toujours positiver. Déjà, on vient de passer 2022, qui a été une bonne année en termes d'immobilier, avec des signes effectivement : on a un marché qui est en lente érosion depuis un an, on voit que les ventes sont en train de baisser. Autant en 2021, qui avait été une année exceptionnelle, on avait dépassé 1,2 millions de ventes en France. Cette année, on va être à 1,16 millions de ventes, soit une baisse de plus de 5% sur le marché immobilier. Mais ce qui reste encore une belle année, on n'avait pas de problème. Par contre, pour 2023, on va être un petit peu plus inquiet.

Est-ce que les prix vont baisser, comme la demande baisse ?

Alors la demande baisse oui, par contre les prix sont en stagnation chez nous. Sur le territoire national, les prix sont en baisse effectivement mais en Isère, on a encore la chance d'avoir un territoire économique fort avec Lyon qui est à côté, avec Chambéry.

Les prix dans le Nord-Isère notamment ont beaucoup augmenté

Oui le Nord Isère a beaucoup monté. On a eu globalement en Isère une augmentation en volume de plus 7,4%, ce qui est très bien. Et en terme de prix, on est sur une moyenne de +7,2.

Et donc là ça stagne, c'est ce que vous nous dites ?

Logiquement, on va observer une stagnation en raison de plusieurs choses : il y a une inflation à plus de 2,6%, il y a le problème énergétique, celui de la baisse du pouvoir d'achat. En 2019 on pouvait encore acheter de l'immobilier tout en régulant l'inflation. Aujourd'hui, on estime qu'avec la hausse des taux d'intérêt, on a une perte de capacité d'emprunt pour nos acquéreurs de plus de 13 %. Donc c'est important, les prêts vont être beaucoup plus courts et on pourra emprunter moins, donc le marché risque d'être encore très chahuté.

Et on voit en même temps de nombreuses communes qui augmentent leur taxe foncière : +25% à Grenoble par exemple. Quel est l'impact de ces décisions sur le marché de l'immobilier ?

Ça fait partie des prévisions pour 2023, qui ne sont quand même pas excellentes : on parle du taux d'intérêt qui continue à augmenter, les volumes de ventes qui doivent baisser, on a quand même une décélération des prix qui est engagée dans un contexte d'inflation. Ça c'est important. Et sur l'investissement locatif, c'est là que c'est dramatique : la hausse des taux de crédit fait que les emprunteurs vont pouvoir moins emprunter, on a une baisse des rendements locatifs, on a les obligations énergétiques qui sont en train de se greffer à tout ça puisqu'il y a plus de 10.000 logements en Isère qu'on n'aura pas le droit de relouer puisqu'ils sont classés G. Et puis on a la hausse des taxes foncières qui vient impacter tout ça.

Donc on va avoir un impact sur la location qui, dans les mois à venir, va être pour nous très préoccupant. Parce que je crois que la majeure partie des bailleurs, privés ou sociaux, logent énormément de gens et on est en train de diminuer la capacité de location comme en parallèle on construit de moins en moins. Donc voilà notre inquiétude. On essaye de faire comprendre tout ça, on se bat tous les jours pour essayer que les gens puissent avoir un logement. Et je crois que cette année, on a une tension du marché, une réduction des rotations dans le parc locatif. Les gens aujourd'hui ne changent plus de location parce qu'ils ont du mal à en trouver.