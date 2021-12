Les prix des billets et abonnements de TER vont augmenter en Bourgogne-Franche-Comté le 1er janvier 2022

C'est le mauvais cadeau de la rentrée pour les usagers du train. Le prix des billets et des abonnements TER de Bourgogne-Franche-Comté vont augmenter dès le 1er janvier. Ce sera une hausse de 1 à 2€ sur les billets ponctuels et de 2% sur les abonnements. Une mesure mal perçue par les utilisateurs.

L'abonnement annuel Beaune-Dijon va augmenter de 20€, celui Besançon - Dijon 38€ dès le 1er janvier 2022. Les billets occasionnels vont être vendus 1 à 2€ plus cher qu'actuellement. Cette augmentation des prix a été décidée depuis 2018 par le Conseil régional et est appliquée par la SNCF. Une mesure qui divise usagers et institutionnels. On vous expose leurs arguments.

Une hausse nécessaire pour la région

Michel Neugnot, le vice-président en charge des mobilités au Conseil régional, estime que cette hausse est inévitable et raisonnable. "_L'inflation est à 2,6% cette année et la hausse à 2% seulement_. On ne les a pas aligné car on sait que la période est compliquée pour de nombreux usagers. Mais on ne peut pas bloquer les prix car nous sommes aussi touchés par la hausse des prix de l'énergie et par les sévices du Covid."

Il explique que les usagers payent 24% du coût total des services et que les 76% restants sont pris en charge par la région Bourgogne-Franche-Comté et donc in fine par les impôts de chacun. Il n'est donc pas équitable que ce soit les contributeurs qui paient pour les utilisateurs.

Une mesure mal à propos pour les utilisateurs

Cédric Journeau, le président de la Fédération nationale des usagers des transports de Bourgogne-Franche-Comté entend l'argument du Conseil Régional, mais pour lui les passagers ne peuvent pas encaisser cette hausse pour le moment.

"On comprend que les coûts augmentent, mais on souhaite que la hausse soit reportée en juillet par exemple. Les usagers quotidiens, ce sont des étudiants qui n'ont pas pu avoir de petits boulots ces derniers mois ou des travailleurs qui étaient en chômage partiel. Ils n'ont pas le choix de prendre le train tous les jours pour la plupart. Et une hausse de 50€, ça se ressent sur leur budget."

Pas de négociation pour le Conseil régional, le 1er janvier 2022 les nouveaux prix seront effectifs. Michel Neugnot tient à rappeler que ces euros de plus financent aussi des offres plus complètes, comme le pass Flex annuel. Il permet de voyager gratuitement et sans réservation tous les weekends sur le réseau TER de la région.