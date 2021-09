Les prix des carburants poursuivent leur hausse et retrouvent leur niveau d'avant crise du coronavirus

Vous l'avez sans doute remarqué au moment de faire le plein de votre voiture : les prix des carburants ne cessent d'augmenter. D'après les derniers chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique (publication tous les vendredis), il fallait compter en moyenne 1,4417 €/l pour du gazole le 10 septembre, contre 1,4294 €/l la semaine dernière, soit une hausse de 0,86 % sur une semaine. Le litre de SP95 a lui augmenté de 1,08 % par rapport à la semaine précédente, pour atteindre 1,5855 €. Enfin, le litre de SP98 coûtait 1,6451 €, en hausse de 0,82 % en une semaine.

La hausse est quasiment continue depuis le début de l'année, si bien que le litre de gazole a augmenté de 13,1 % depuis le 1er janvier, celui de SP95 de 15,8 % et celui de SP98 de 15,1 %.

Un retour au niveau d'avant crise

Les prix des carburants ont connu une forte chute au moment de la crise du coronavirus et des confinements qui ont fait baisser la demande. Les prix sont alors passés par exemple de 1,5483 €/l pour le SP95 le 10 janvier 2020 à 1,2296 €/l le 1er mai. Idem pour le gazole qui était à 1,4908 €/l le 10 janvier 2020 et pour le SP98 qui était à 1,6097 € et qui avaient ensuite fortement chuté.

Depuis mai 2020, les prix sont repartis à la hausse : augmentation de 28,9 % entre mai 2020 et septembre 2021 pour le SP95, de 23,6 % pour le gazole et de 26,7 % pour le SP98. Avec cette hausse quasiment continue, due à la flambée des cours du pétrole, les prix des carburants retrouvent leur niveau d'avant crise. "Cela veut dire que la hausse de l'année 2021 a effacé la baisse que l'on avait connue en 2020", expliquait Olivier Gantois, président de l’Union française des industries pétrolières, fin août sur franceinfo.

Nouvelle hausse des prix des carburants dans les stations-services. © Visactu

Avec cette hausse, le prix du litre d'essence atteint quasiment les 2 euros dans certaines stations-essence, comme le souligne Le Parisien. Vous pouvez visualiser les prix sur la carte interactive publiée par le ministère.