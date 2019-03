Les prix des carburants repartent à la hausse

Un plein à 80 euros ? C'est régulier pour ce boucher qui fait 60 km par jour pour aller et revenir du travail à Quimper. Par mois, il dépense 300 euros de carburant pour nourrir son SUV de moyenne gamme : "on nous étrangle tranquillement", estime-t-il, "à sortir notre épargne pour investir dans de nouvelles énergies, tout ce qui est électrique".

"On fait avec", entend on, fataliste à la pompe. "On n'a pas le choix", réagit cette femme, qui raccroche le pistolet. "Ca a bien repris, et pas qu'un peu", reprend cette automobiliste. En effet, ce mercredi matin, on peut voir le gazole à 1,42 euro dans certains hypermarchés. Selon le ministère de la Transition écologique et solidaire, il faut compter 1,44 euro par litre de gazole, 1,46 pour le SP95. C'est à dire deux centimes de plus que la semaine dernière.