En Provence, les prix des fruits et légumes explosent à cause de la canicule

Selon l'Insee, les prix des fruits et légumes ont encore augmenté de 6,7% cette année. Et ça se ressent sur le marché de Gardanne (Bouches-du-Rhône), où certains producteurs sont contraints de vendre leurs tomates 30% plus cher.

Le prix des tomates explose : entre deux et six euros le kilo sur le marché de Gardanne

Gardanne, France

Si la hausse constante des prix est parfois une impression, le sentiment est cette fois bien réel, cette année, en France. Selon une dernière étude de l'Insee, les produits frais ont augmenté de 6,7% par rapport à l'année dernière. Pas d'exception en Provence, sur le marché de Gardanne, pourtant réputé plus accessible que la grande distribution.

"Avant on payait une cagette de tomates dix euros, maintenant c'est trois euros de plus. Même chose pour les haricots, on passe de quatre à sept euros", se désole une cliente, qui comprend, pourtant, les raisons de l'augmentation : "avec la sécheresse, les récoltes ont été moins bonnes... Moins de fruit, ça veut dire des prix plus élevés". Ba.ba de l'économie.

"Ça a augmenté d'un tiers par rapport à l'année passée, on se retrouve avec des fruits à trois euros le kilo, en pleine saison, c'est à rien n'y comprendre! Là j'ai pris la moitié d'une pastèque, trois melons et deux concombres, ça m'a coûté dix euros" s'agace une autre cliente, pourtant habituée du marché à Gardanne.

Le prix des haricots a quasiment doublé, ces dernières années, chez certains producteurs © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

Des récoltes ravagées par la canicule

Les fortes chaleurs ont fait mal. Et c'est les tomates qui ont le plus souffert : entre 30 et 50% de perte selon les producteurs, comme Claudine qui a vu ses "plants griller sur place, notamment les tomates anciennes de type cœur de bœuf, vendues à près de cinq euros le kilo cette année, contre trois euros et cinquante centimes l'année dernière".