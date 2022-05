Les prix des repas à la cantine le midi augmenteront à la rentrée prochaine en Mayenne

L'inflation touche les ménages comme les mairies et les municipalités mayennaises n'y échappent pas. Les prix dans produits alimentaires augmentent mais ceux de l'énergie également et même si les collectivités tentent de contenir cette hausse, il sera difficile de le faire à la rentrée de septembre.

Partout en France, une commune sur deux pourrait augmenter le prix du repas à la cantine à partir de la rentrée de septembre et la Mayenne ne va pas y échapper. Dans le département, les coûts de restauration ont augmenté d'environ 10% dans les collectivités par rapport à 2021. Des prix qui augmentent à cause de l'inflation qui touche les produits alimentaires, les pâtes, le beurre, l'huile, les légumes, tous ces produits augmentent mais le gouvernement a demandé aux collectivités de ne pas répercuter l'inflation sur le prix demandé aux parents.

Un casse-tête pour les mairies

Un sujet déjà au menu des discussions dans les mairies en Mayenne car il faut combiner entre budget de plus en plus serré et menus quotidiens dans les cantine. "On ne va pas transiger sur la qualité des repas qui sont distribués aux enfants, explique Philippe Henry, le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne. Il y a certainement un nombre de charges qu'on va, nous municipalité, absorber et on verra effectivement comment les choses vont évoluer dans le temps. Mais l'enjeu, c'est de faire en sorte que la cantine reste encore le repas accessible pour l'ensemble des familles dans nos écoles".

Une commune sur deux pourrait augmenter le prix du repas à la cantine à partir de la rentrée de septembre. © Radio France - Claudie Hamon

D'autant plus qu'il n'y a pas que les prix de l'alimentaire qui augmentent mais également ceux de l'énergie et les communes ne bénéficient pas du "bouclier tarifaire" mis en place par le gouvernement pour les ménages. Alors l'équation ne sera pas simple reconnaît Jean-Michel Le Scornet, l'élu de Mayenne : "On a aussi beaucoup de difficultés d'approvisionnement, notamment en viande bovine. Evidemment, nos cuisiniers sont toujours attentifs à produire le meilleur repas possible mais ils sont déjà un peu sous tension et nous alertent aujourd'hui sur la difficulté à contenir leur budget."