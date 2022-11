Les prix du pain gonflent dans le Gard

Sacrilège, au pays du pain. La baguette augmente, ou va augmenter. De 0 à 20 centimes. « Ce n’est plus tenable », souffle sur France Bleu Gard Lozère, ce lundi, le président de l’Union des maîtres artisans-boulangers du Gard. Selon Christophe Hardy, certains boulangers font face d’abord à la flambée des tarifs de l’énergie. "Pour certains, la facture d’électricité a triplé, voire quadruplé", assure l’intéressé.

Les boulangers font aussi face à l’inflation sur les produits de première nécessité. "On paie, en moyenne, le kilo de farine 85 centimes, contre 65 centimes, il y a un an", note Christophe Hardy. Et il n’y a pas que pour le pain que les matières premières augmentent, c’est le cas aussi pour les autres produits vendus en boulangerie. "L’œuf, par exemple, on le payait 13 centimes en janvier dernier, aujourd’hui 23 centimes… Faites le calcul, faites le calcul !"

Conséquence : certains boulangers répercutent ces hausses sur leurs clients. Pas le choix, pour continuer de faire tourner leur commerce, sous peine de courir à de graves difficultés financières. "J’ai, raconte Christophe Hardy, un boulanger de Milhaud qui est sur le point de vendre sa maison."

