Les producteurs d'olives eux aussi frappés par la sécheresse

C'est le même triste spectacle dans tous les champs d'oliviers du Sud-Drôme et du Sud-Ardèche : des olives en pleine maturation sèchent et tombent des arbres en grande quantité. Selon les producteurs, les pertes pour la récolte à l'automne sont estimées entre 20 et 80%. "C'est à cause de la canicule de début juin, explique Richard Boucant, producteur à l'Oliveraie de La Bastide à Vallon-Pont-d'Arc, qui estime ses pertes entre 50 et 70%. Nous avions des arbres superbes jusqu'au milieu du mois de mai, mais avec les températures au-dessus de 50 degrés en plein soleil, ils ont trop souffert".

Du côté de Nyons (Drôme), c'est le même constat. "Les olives se mettent à noircir, elles sèchent sur l'arbre puis elles tombent", raconte Pascal Condamine. Cet oléiculteur n'avait jamais vu un tel effet de la sécheresse sur ses arbres.

S'adapter ou disparaitre

Que faire face à cette chaleur et cette sécheresse qui progresse chaque année ? Pour Richard Boucant il faut "chercher de nouvelles variétés". "On avait tendance à chercher des variétés qui résistent au froid, mais maintenant il va peut-être faire l'inverse, et en trouver qui résistent mieux à la chaleur", explique le producteur. De son côté, Anne Laurent, directrice de la coopérative du Nyonsais, mise plutôt sur l'irrigation. "Une des solutions serait de puiser dans le Rhône, pour amener l'eau jusque dans le Sud-Drôme et ainsi arroser les culture." Un tel projet est d'ailleurs sur les rails pour irriguer le nord du Vaucluse, Anne Laurent réclame qu'il soit prolongé jusque dans le pays nyonsais. À terme, selon la directrice de la coopérative du Nyonsais, c'est l'existence même de la culture des olives dans le Sud de la France qui est menacée.