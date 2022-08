Les producteurs de lait à l'épreuve de la sécheresse en Béarn

Malgré quelques orages et un peu de pluie, les éleveurs laitiers sont dans une situation compliquée à cause de la chaleur et de la sécheresse. L'herbe en pâture a brûlé et ils sont obligés de piocher dans les stocks de fourrage prévus pour l'hiver pour nourrir leurs bêtes.

"Je ne me souviens pas avoir connu une sécheresse comme celle-là". Fanny Ferrand est productrice et éleveuse laitière à la ferme Lait p'tit béarnais, à Castétis. A cause de la sécheresse et de la canicule de ces dernières semaines, elle a perdu près d'un tiers de sa production laitière.

Pour compenser le manque d'herbe en pâture, Fanny Ferrand donne du foin à ses 22 vaches, en piochant dans les stocks de fourrage prévus pour l'hiver. Résultat, elle produit moins de fromage. Mais pour autant, pas question de répercuter ces difficultés sur le prix des produits. "On ne compte pas les aléas climatiques dans le prix de nos fromages, et c'est une erreur. Mais on ne peut pas répercuter ces aléas sur les consommateurs qui ont déjà un budget serré", précise la productrice.

"On rajoute des problèmes aux problèmes"

Cette sécheresse, pour Michel Casabonne, producteur de lait à Buzy-en-Béarn et représentant de la filière au sein de la FDSEA, c'est un problème de plus pour une profession qui n'en a pas besoin. "Cette sécheresse va entraîner un manque de productivité sur toutes les exploitations, une perte de volume de l'ordre de 30 %".

Le producteur ajoute que "déjà, le prix de base du lait _ne couvre pas la production_. Maintenant, la sécheresse aggrave encore un peu plus la situation des producteurs laitiers".

Dans d'autres régions que la nôtre, où la pluie s'est faite encore plus rare, la situation est encore plus dramatique. Certains éleveurs doivent aller jusqu'à abattre une partie de leur troupeau pour pouvoir passer l'hiver.