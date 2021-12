Les producteurs de Maroilles de la région refusent le nutriscore

La dizaine de producteurs de Maroilles de la région sont inquiets des impacts du Nutriscore sur leur fromage. La petite étiquette qui indique depuis 2017 la valeur nutritionnelle d'un produit de A à E pourrait être généralisée en 2022 à tous les produits emballés même les AOP, le projet est en tout cas sur la table du parlement européen.

Sauf qu'avec 45% de matières grasses, le fromage emblématique du Nord pourrait obtenir la note D, de quoi faire fuir certains consommateurs selon les producteurs. _"_Une hérésie" selon David Druesnes le seul producteur de Maroilles à Maroilles qui rappelle que les producteurs d'AOP fabriquent des produits de "haute qualité" avec un cahier des charges très strict fixé par l'Europe.

Impossible de changer la production rappelle Philippe Roger, producteur dans l'Aisne et président du syndicat des producteurs qui souligne l'hypocrisie selon lui du Nutriscore qui ne prend pas en compte les additifs et autres édulcorants dans son calcul.

Classement qui en plus est calculé sur 100 grammes alors que la consommation journalière de fromage est estimée à 30 grammes explique Philippe Roger.

Même si on s'imagine que les consommateurs de Maroilles savent bien qu'ils ne mangent pas un fromage léger, les producteurs sont inquiets

les futures générations qui vont y faire de plus en plus attention, à force je pense que ce sera pas bénéfique pour nous. Pour les gens qui connaissent pas trop ce fromage et qui voient un D en rayon, ils le prendront peut-être pas, David Druesnes