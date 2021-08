Les producteurs de mirabelles de Lorraine lancent un appel aux saisonniers

Les mirabelles de Lorraine ont du retard avec la météo de cet été. Si les arbres les plus précoces devraient être récoltés dès cette année, le gros de la cueillette est prévu à partir de mi-août. Une récolte qui s'étirera sur le mois de septembre, ce qui fait craindre aux arboriculteurs de la région un manque de main d'oeuvre. Végafruits, la coopérative fruitière lance donc un appel aux saisonniers pour cette deuxième partie de récolte.

Comment récolter en septembre ?

Pour l'heure, on manque de bras car les étudiants seront de retour au travail à cette période. Et pour l'instant, ils ne sont pas franchement remplacés, explique Bruno Colin, directeur général de Végafruits :

"On n'a pas tant de cueilleurs que ça. On en a moins que d'habitude qui sont inscrits. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'ils se sont dits que c'était gelé, qu'on n'avait pas de récolte."

Selon Végafruits, il y aurait 30 à 40% d'inscrits en moins pour l'heure chez les arboriculteurs, ce qui permet d'assurer le mois d'août malgré tout mais pas septembre. Bruno Colin qui lance un appel aux retraités qui peuvent cumuler leur pension et un travail saisonnier, comme le font aussi les allocataires du RSA (revenu de solidarité active) grâce au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

Pour postuler, vous pouvez passer par la plateforme mise en place par la chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, contacter Végafruits ou appeler l'arboriculteur le plus proche de chez vous.