Dans la Loire, des arboriculteurs en manque de main-d'oeuvre

Chaque année Henri Mazenot producteur de pommes à Saint-Paul-en-Jarez fait face au même problème : celui du manque de main d'oeuvre pour les récoltes. Selon lui la faute à des allocations chômage trop importantes, et une économie mondialisée qui l'empêche de payer plus le personnel.

Route de bayolle le haut, Saint-Paul-en-Jarez, France

Il y a deux ans, faute de main-d'oeuvre suffisante, Henri Mazenot, arboriculteur à Saint-Paul-en-Jarez a dû renoncer à une partie de sa récolte de cerises. Aujourd'hui, le constat est toujours le même, il peine à trouver des bras pour récolter les pommes poires et cerises qu'il cultive sur son exploitation de 30 hectares.

Ce jeudi, Henri Mazenot a rencontré d'autres arboriculteurs de toute la France "qui partagent le même constat", selon lui.

"Au printemps, je n'ai pas trop difficultés car je recrute beaucoup d'étudiants et de lycéens pour m'aider sur mon exploitation", commence H. Mazenot. "Le problème c'est à partir d'octobre, il n'y a plus personne", explique l'arboriculteur.

25 000 chômeurs dans la Loire

Et les 25 000 chômeurs de la Loire ? "Beaucoup ne sont pas motivés pour travailler", assure Henri. "Certains me demandent d'être payés au noir pour ne pas avoir à déclarer et pouvoir continuer de toucher les allocations", enrage l'exploitant.

Henri Mazenot cherche du personnel pour un poste d'emballeur de fruits, "du CDD qui pourrait déboucher sur du CDI, et pourtant cela fait un an que je cherche" explique Henri.

Pas les moyens d'augmenter les salaires

Faute de personnel, c'est sa femme Françoise qui assure la fonction. "Je suis déçue de ne pas pouvoir profiter de ma retraite, de ne pas pouvoir profiter de mes petits-enfants", explique celle qui a commencé le travail à 17 ans.

Dans l'impossibilité d'augmenter les salaires "à cause de la concurrence", Henri Mazenot ne voit pas d'issue, à part peut-être "baisser les allocations des chômeurs, pour redonner le goût au travail".