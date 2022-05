Les producteurs de pommes du limousin inquiets face à la pénurie de main d'œuvre

Le recrutement de saisonniers : un nouveau stress pour les producteurs de pommes

Après les gelées du printemps et les conséquences sur les futures récoltes, les producteurs de pommes du Limousin doivent maintenant gérer un nouveau stress : le recrutement des ouvriers saisonniers. A Coussac-Bonneval, en Haute-Vienne, Patrice Blanchet possède une dizaine d'hectares de vergers. Pour sa future récolte, il a besoin d'une trentaine de cueilleurs par jour, pendant 3 semaines. Mais l'an dernier, faute de candidats, il s'est contenté d'une vingtaine d'ouvriers pour faire le même travail :"plus la récolte approche plus le stress grandit ! Et chaque année on est dans l'incertitude d'avoir son personnel. Il y a des personnes qui arrêtent et que vous ne revoyez pas. C'est de plus en plus compliqué de fidéliser les gens en sachant que l'on ne demande pas une main d'œuvre spécialisée pour ramasser les pommes", insiste ce producteur haut-viennois.

Rémunéré légèrement au dessus du SMIC, la cueillette des pommes et le travail saisonnier en général n'attirent plus les candidats à l'emploi :"les gens préfèrent aller travailler en usine où ils vont avoir des horaires fixes avec éventuellement un CDI, après un CDD ou une période d'intérim. Aujourd'hui, ils cherchent un emploi fixe avec de la stabilité. Le travail saisonnier est un peu en perdition", pour Philippe Chelin, dirigeant de l'agence intérim Acto Saison, implantée à Limoges et à Royan.

Tous les ans, 3000 saisonniers sont nécessaires pour la cueillette des pommes en Limousin. L'an dernier, il en manquait près d'un tiers pour subvenir aux besoins de la filière dans notre région. Plusieurs campagnes de recrutement seront menées d'ici la rentrée de septembre grâce à des forums organisés par Pôle Emploi. A noter également que quotidiennement, durant toute la période de la récolte, des bus gratuits, au départ de Limoges, de Brive et de Tulle, à destinations des exploitations, sont mis à la disposition des saisonniers.