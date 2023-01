Les producteurs de pommes du Sud Sarthe vont manifester à Angers samedi

Les pommes ne font plus recette. La filière sarthoise souffre actuellement en raison de prix de vente trop faibles au regard des coûts de production. La profession va manifester samedi 14 janvier à Angers pour alerter les pouvoirs publics et surtout la grande distribution. Elle réclame un relèvement du prix au kilo de 20 centimes explique Charlie Gautier, producteur de pommes à La Bruère-sur-Loir et vice-président du Comité régional de la filière fruits et légumes frais.

ⓘ Publicité

France Bleu Maine : quelle est l'origine de ces difficultés ?

Charlie Gautier : Le problème est simple. Depuis un an, nous avons une inflation importante. Le smic a augmenté de 10% (6,6% en réalité, le brut mensuel étant passé de 1.603 euros au 1er janvier 2022 à 1.709 euros au 1er janvier 2023 - ndlr), puis l'énergie a commencé à augmenter et vous avez eu la guerre en Ukraine. Donc tout a explosé au niveau des charges à la production et à l'emballage et au transport et nous n'avons pas pu répercuter. Aujourd'hui, on a de fait une perte de l'ordre de 20 centimes du kilo. En plus, nous avons subi la sécheresse avec une baisse de production de 20%, avec également une perte qualitative de conservation car les pommes n'ont pas aimé les très fortes températures de l'été dernier. Tout cela mis bout à bout fait que ce n'est plus possible de vivre de son métier.

Vous demandez donc à la grande distribution de pouvoir relever les prix au kilo de 20 centimes d'euros. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que les gens n'achètent plus de pommes parce que trop chères ?

Je vais être clair avec vous. On consomme environ 18 kilos de pommes par an et par habitant. 20 centimes, c'est 36 euros par an donc je comprends. Mais le débat, qui est extrêmement important, c'est "est-ce qu'on veut encore des producteurs agricoles dans notre pays et entre autres des producteurs de pommes ou pas ?". Mais tout le monde doit faire des efforts, j'ai beaucoup de respect pour la grande distribution et je ne veux pas taper dessus mais on ne peut plus voir des marges de 200% voire 300% en rayon comme c'est parfois le cas.

Justement, on évoque des arrachages de pommiers voire de vergers entiers depuis quelques années. Pourquoi cette pratique ?

On perd actuellement 1,26 hectares de pommiers par jour en France. Il reste 37.000 hectares aujourd'hui. On a divisé la surface par deux en 20 ans. Et pourquoi ? On réduit la production par exaspération et par découragement. Les gens en ont marre. Ce sont des cessations d'activité. A la place, on fait des céréales avec des cours mondiaux et une main d'œuvre moins importante. C'est plus simple.

La Sarthe était connue pour être un important département de production de pommes. Est-ce encore le cas aujourd'hui ?

Non. La production a reculé de moitié en 15 ans. Le Sud Sarthe et le Nord Indre-et-Loire, c'était une vraie culture de production de pommes avec un microclimat exceptionnel. Et malheureusement, cela baisse. On a perdu de très belles entreprises et plein de petits producteurs à droite à gauche. Aujourd'hui, on n'est plus qu'une dizaine et cela va continuer à baisser. Moi j'ai des copains qui ont arraché des pommiers et j'en ai d'autres qui prévoient de le faire. Donc il faut dire stop sinon on ne mangera plus de pommes françaises.