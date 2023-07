Les produits "anti-inflation" sous contrôle de la répression des fraudes

Les contrôles sont un vrai jeu de piste. Quand un contrôleur rentre dans un magasin, il doit chercher dans chaque rayon les produits siglés anti-inflation. Vincent Lunel est chef du service de répression des fraudes en Ille-et-Vilaine. Équipé de son petit carnet, il relève les prix "pour voir s'ils ont baissé ou augmenté."

Vérification minutieuse

À chaque passage en magasin, 50 produits sont vérifiés. Il faut que le prix sur les étiquettes corresponde bien à ce qui est mis en avant par l'enseigne. Vincent Lunel a également son petit panier qu'il remplit au fur et à mesure, car il faut s'assurer que le prix en rayon est bien le même que celui qui s'affiche quand on passe en caisse. Le contrôleur vérifie sur le ticket de caisse : "C'est bien le cas pour les madeleines, les haricots bio, c'est bon... c'est le sans-faute !"

Aujourd'hui, pas de problème dans ce magasin. En revanche, en cas de manquement, la répression des fraudes peut sévir. "On fait plutôt de la pédagogie, en envoyant un avertissement, explique Virshna Héng, de la direction départementale de la protection des populations. S'il y a plus de 3 ou 4 % d'anomalies ou que cela fait plusieurs fois qu'on alerte le magasin, on passe à la verbalisation."

Une application pour signaler un problème

Chaque client peut aussi signaler les erreurs dans les magasins, grâce à l'application SignalConso. Dans l'application, il suffit de sélectionner le type de problème rencontré, d'indiquer le produit et la raison exacte. Après ça, "on a trois options, détaille Virshna Héng. Soit on est indemnisé de son achat qui ne correspond pas à ce qu'on attendait, soit on fait un signalement au magasin pour qu'il rectifie l'anomalie, soit on se renseigne sur nos droits pour, par exemple, porter plainte auprès de la répression des fraudes."