La gastronomie bourguignonne et franc-comtoise à l'honneur à Osaka au Japon. Une semaine de la Bourgogne qui débute ce mercredi 7 mars. Un événement pour promouvoir la gastronomie locale et pour "vendre" la destination Bourgogne.

Une dizaine de producteurs côte-d'oriens ont fait le voyage à Osaka au Japon, pour cette semaine de la Bourgogne. Sur place les maisons Mulot et Petitjean, les miels Apidis, les moutardes Fallot, la maison Toussaint ou encore la ferme Fruirouge. "Tous ces producteurs qui ont tous en commun d'avoir une histoire et c'est ce qui plait aux japonais", explique Pierre-Olivier Ghintran, le directeur international de la CCI Bourgogne-Franche-Comté, lui aussi sur place à Osaka.

280.000 visiteurs sont attendus pendant cette semaine

Une semaine pour promouvoir des produits locaux mais aussi pour "vendre" la destination Dijon, précise Pierre-Olivier Ghintran. Ce dernier rappelle que ce sont 280.000 visiteurs qui sont attendus sur cette semaine à Hankyu. "Un magasin qui est aussi un opérateur majeur avec des agences de voyages, qui a ses propres lignes de fer et avec lequel on a déjà des accords pour qu'il y ait une programmation de la destination Dijon et de la Bourgogne" conclut le directeur international de la CCI.

La semaine de la Bourgogne à Osaka au Japon, c'est du 7 au 13 mars.