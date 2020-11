A partir de demain les grandes surfaces n'auront plus le droit de vendre des produits dits "non essentiels". Le gouvernement a pris cette décision par souci d'équité envers les petits commerçants, fermés eux depuis vendredi.

A La Rochelle et partout en France, les produits non essentiels interdits dans les grandes surfaces

Vous ne pourrez plus faire l'acquisition d'un tout nouveau lave-vaisselle en magasin. Ni prendre un peu d'avance pour vos cadeaux de noël. Le gouvernement a publié ce matin la liste des produits désormais interdits à la vente dans les grandes surfaces.

Une mesure d'équité envers les petits commerçants

Cette décision intervient en réponse à la colère des petits commerçants, contraint eux à la fermeture depuis l'annonce du reconfinnement. Ils s'étaient indignés de voir les grandes surfaces continuer à vendre les mêmes produits dans leurs rayons, sans aucune restriction.

Les produits interdits

Le gouvernement avait déjà proscrit les produits culturels pour justifier la fermeture des librairies. Outre les livres et les cd, les jouets seront désormais interdits. A cela s'ajoute le gros électroménager, l'ameublement, les objets de décorations, les fleurs. Les vêtements, même sportifs ne pourront être vendus.

En plus des boissons et des produits alimentaires, les grandes surfaces continueront à vendre du petit électroménager. Pareil concernant les produits d'entretien ou bien de réparation de votre véhicule. Vous pourrez toujours acheter un téléphone ou un ordinateur en hypermarché. Il vous sera toujours possible de vous équiper en fournitures scolaires pour votre enfant, les rayons papèteries resteront accessibles. Enfin les produits de jardinerie seront eux aussi épargnés.