Les produits tripiers cherchent leur public dans l’Yonne

Le foie, le coeur, les rognons, la langue, les tripes… autant de produits qui continuent à repousser beaucoup de consommateurs, nous l’avons constaté dans les rues d’Auxerre. Les amateurs de ces produits ne sont pas légion : "Je n’en mange pas !", dit ce monsieur. "Déjà il faut savoir les cuisiner et moi je ne sais pas. Et je ne veux pas apprendre parce que ça ne me tente pas", poursuit cette dame. "Par rapport au visuel, ça n’attire pas", conclut un autre passant.

Moins chers

On snobe ces produits qui, en cette période d'inflation, présentent pourtant l'avantage d'être souvent 25% moins cher que les viandes traditionnelles. Comptez par exemple 10 euros le kilo pour le foie de bœuf ou de génisse. "Il est certain que par exemple les abats de bœuf, les rognons, le foie de bœuf ou le foie de génisse sont nettement plus avantageux financière mais nettement moins à la mode", explique Stéphane Magnoni, tripier dans le sénonais.

Des produits anti-gaspi

Les produits tripiers présentent aussi l’avantage de limiter le gaspillage. Ce qu'on appelle le 5e quartier, représente 20% de l'agneau, du cochon, du veau ou du bœuf abattu. Cette partie est consommable, alors pourquoi ne pas remettre au goût du jour des plats qui évitent de gâcher ? Arnaud Marquand, éleveur de porc bio et charcutier à Nitry (Yonne), estime que ce gaspillage est effectivement incompréhensible. "C’est toujours assez désagréable d’aller jeter une tête ou des produits comme des pieds de porc qui étaient valorisés avant. Mais aujourd’hui, c’est un peu snobé".

Les recettes doivent être modernisées

Le problème d’image des produits tripiers, c’est qu’ils sont associés à une cuisine très traditionnelle. L'idée de la profession est donc de convaincre les restaurateurs d'en faire les composants d'une cuisine amusante et innovante. Une initiative de bon sens pour changer les mentalités selon Jérôme Magnoni, tripier sur les marchés du sénonais : "Nos meilleurs représentants restent les restaurateurs. Ce sont les ambassadeurs de nos produits. D’ailleurs au restaurant, vous allez plus facilement avoir des abats que de la viande rouge. Les produits tripiers sont la base de la cuisine française. Régulièrement, on entend des gens qui ont gouté quelque chose au restaurant et qui veulent essayer de le refaire".

Le problème, c'est que le prix pour ses produits-là n'est plus vraiment un argument de vente. Autrefois on achetait des abats pour être sûr de nourrir toute la famille, aujourd'hui quand on s'offre des produits tripier, c'est avant tout pour se faire plaisir et on choisit du foie, des rognons ou des ris de veau... des classiques de la cuisine française qui restent toujours assez chers.