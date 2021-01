Les professionnels de la culture de Charente-Maritime et Charente inquiets par l'absence de visibilité

Ce vendredi 1er janvier, le porte parole du gouvernement a annoncé que les salles de spectacles ne vont pas rouvrir le 7 janvier, à cause de la covid 19. C'est dur mais pas inattendu pour les professionnels de la culture en Charente et Charente-Maritime.

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a annoncé ce vendredi 1er janvier que les salles de spectacle resteront fermées le 7 janvier, la situation sanitaire n'étant pas bonne. Cette décision n'est pas une surprise pour les professionnels du secteur de Charente-Maritime et de Charente. Ils sont plus inquiets par l'absence de visibilité.

On va de frustrations en frustrations." - Axel Landy, l'Horizon à La Rochelle.

Il n'y a plus de dates de réouverture des salles de cinémas, de spectacle ou de concert. C'est vraiment le plus dur pour Axel Landy le directeur de l'Horizon à La Rochelle. "Ce qui est un peu dommageable depuis le début, _c'est d'être un peu baladé de date en date_", regrette-t-il. Il poursuit : "On va de frustrations en frustrations." Ce qu'il regrette aussi, c'est que, pour lui, l'avis des professionnels de la culture n'est pas écouté. "Si on était concerté, si c'était fait en accord avec les lieux, les artistes... S'il y avait plus de discussion, ça serait mieux accepté", témoigne Axel Landy. Pour lui, la décision vient d'en haut par des personnes qui ne connaissent pas le secteur de la culture.

Aucune solution alternative

L'autre problème pour le comédien Sébastien Coutant, le responsable régional de la CGT spectacle, à La Rochelle, c'est qu'à part la fermeture, le gouvernement ne propose pas d'alternative. "On a, nous, des revendications de l'ordre de travailler quand même. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a aucune réponse là-dessus. _C'est dramatique, et socialement, et économiquement et artistiquement_", tacle-t-il. Pour eux, les solutions uniquement financières, comme la prolongation des droits des intermittents du spectacle, ne répondent pas vraiment aux problèmes de la culture.