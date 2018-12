Les professionnels de la protection de l'enfance manifestent de nouveau à Lille

Lille, France

Ils ont défilé cette fois avec des couvertures de survie sur les épaules. Une manière, pour Caroline, de montrer dans quelles conditions elle travaille au quotidien. "On bidouille, on bricole", déplore cette assistante sociale de Lambersart, dans la métropole lilloise. "Sauf que derrière tout ça, il y a des personnes. Qui plus est, des enfants, sans beaucoup de défense. "

Ces travailleurs sociaux du Nord, entre 850 et 1.500, ont été rejoints dans le cortège par leurs confrères d'autres villes, Lyon, Poitiers, ou Nantes, venus les soutenir. Mobilisés depuis la rentrée, ils dénoncent la suppression de 700 places dans les structures accueillant les enfants placés et une baisse généralisée des moyens.

Interrogé par France Bleu Nord le 12 novembre, Jean-René Lecerf a expliqué qu'il n'y avait pas eu de fermeture de places, mais une redistribution. Il a aussi souligné qu'il y avait trop de décisions de placements dans le département du Nord ( le taux est de 89,7% contre 73% au niveau national). Selon lui, quand il y a carence éducative, il faut au contraire accompagner la famille, plutôt que placer systématiquement.

Ces propos font bondir certains juges pour enfants qui ont participé ce mardi à la manifestation lilloise. "Si on place trop, alors pourquoi le département n'interjette-t-il pas appel? s'étonne cette magistrate lilloise. "Il ne le fait pas, ou rarement. Nos décisions de placement ne sont pas exécutées. Hier, j'ai encore eu le cas en audience d'une petite fille d'une douzaine d'années qui faisait l'objet d'une mesure en décembre 2017. Elle n'a été placée qu'en mai, alors que la situation entre temps s'était aggravée au sein de la famille. Où est la bientraitance quand des enfants restent ainsi sur le bas côté? "

On rend des mesures qui sont inexécutées

Ces magistrats estiment qu'il n'y a, en face de ces annonces, pas de redistribution des moyens en faveur de la prévention et des actions éducatives en milieu ouvert. "Jusqu'à présent, nous avions 3 partenaires. L'un d'eux ferme au 31 décembre alors qu'il assurait, sur l'arrondissement de Lille, un tiers de ces actions éducatives. On ne nous donne pas non plus les moyens de cette prévention" regrette la juge.

Fin novembre, 13 juges lillois ont co-signé une tribune pour dénoncer la situation. Le Président du Conseil Départemental, Jean-René Lecerf, s'engage à recevoir les syndicats le 20 décembre.