Pays de la Loire : la chute des mises en vente de logements neufs

Les professionnels du bâtiment et de l'immobilier des Pays de la Loire lancent un cri d'alerte pour dénoncer la pénurie de logements neufs.

La Fédération du Bâtiment des Pays de la Loire et la Fédération régionale des Promoteurs Immobiliers lancent un cri d'alerte pour dénoncer "une réelle pénurie de logements neufs" dans la région des Pays de la Loire. "Le temps est à l'action" dit Benjamin Haguenauer, président de la Fédération régionale des Promoteurs Immobiliers. La région est tombée sous le chiffre des 4800 logements neufs mis en vente l'an dernier soit 16% de moins qu'en 2019. D'après le président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers des Pays de la Loire, "l'année 2021 se présente de manière délicate et on devrait être sous les 4000".

Les raisons de cette baisse

Pour Benjamin Haguenauer : "Il y a plusieurs raisons à cette chute de la construction notamment les élus et les nouveaux élus de l'an dernier qui se questionnent sur la nécessité de construire. Il y a aussi l'acceptabilité de la densification par les habitants en lien direct avec le non-étalement urbain. Il y a aussi les délais d'instruction des dossiers qui augmentent". Une pacte pour la relance a été mis en place a la fin de l'année dernière, pacte signé par l'Etat, les professionnels et les élus locaux. "Il faut que les préfets le relayent rapidement" dit Benjamin Haguenauer, "notamment l’optimisation, le raccourcissement des délais d'instruction.