Les professionnels du médico-social aussi veulent bénéficier du Ségur de la Santé

Le médico-social, ce sont les établissements qui s'occupent des personnes fragiles, en situation de handicap. A Biarritzenia, établissement de soins de Briscous, ils sont plus d'une centaine, lourdement handicapés et 110 salariés s'en occupent 24h sur 24. Les professionnels du handicap sont exclus du dispositif du Ségur de la Santé, alors qu'ils s'occupent de personnes considérées à risque. Cet accord prévoit une prime de 183 euros nets par mois pour les soignants et tous ceux qui sont en première ligne contre l'épidémie de coronavirus. Mais le décret publié le 19 septembre en exclut les médico-sociaux.

A Biarritzenia, une cinquantaine de personnels se sont rassemblés pour réclamer la prime de 183 euros. © Radio France - Bixente Vrignon

Ce mardi, à l'appel de l'inter-syndicale CGT, FO, CFDT, une cinquantaine de personnes était rassemblée devant l'établissement Biarritzenia. "On voudrait l'équité des salaires" demande Frédéric Dupin, délégué syndical Force Ouvrière. "Quelle différence entre un EHPAD et nous? Moi j'en vois pas! On est tous soignants, cuisiniers, femmes de ménage, etc... on veut la justice ! On n'est pas contre le Ségur à l'hôpital, d'ailleurs il a fait bouger les liens. Mais si on veut le transposer dans le médico-social on n'oublie personne. Et là on n'a pas oublié les EHPAD et les hôpitaux privés mais nous, oui". Et Frédéric Dupin pointe une contradiction : en juillet les salariés du secteur avaient touché la prime Covid, mais en septembre, il ne sont plus concernés par l'accord.