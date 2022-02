Les professionnels du secteur social appelés à manifester à Laval, environ 130 personnes dans la rue

Les professionnels du secteur social, médico-social et socio-éducatif étaient appelés à manifester ce mardi 1er février. Environ 130 personnes ont défilé vers 12 heures dans le centre ville de Laval à l'appel de la CGT, Sud et la CFDT.

Environ 130 personnes ont manifesté ce mardi 1er février à Laval pour dénoncer notamment les conditions de travail dans le secteur du social, du médico-social et socio-éducatif. De nombreux manifestants réclament le versement de la prime dite "Ségur", versée par le gouvernement aux soignants et aux infirmiers. Certaines professions du secteur médico-social ne sont pas concernées par cette revalorisation des salaires et cela crée, selon eux, des tensions au sein de mêmes services dans des établissements.

Environ 130 personnes se sont rassemblées place du 11 novembre à Laval ce mardi midi. © Radio France - Maïwenn Bordron

Des "gros écarts de salaire"

Sandrine ne manifeste jamais mais elle tenait à être présente ce mardi à Laval. Cette aide médico-psychologique travaille au Foyer Saint-Amadour de la Selle-Craonnaise, géré par la Croix-Rouge, où elle accompagne des personnes en situation de handicap. Elle va toucher la prime Ségur de 183 euros par mois, contrairement à ses collègues. "Mes collègues, qui travaillent dans le même groupe que moi, ne vont pas la toucher parce qu'ils sont aide de vie et éducateurs spécialisés", dénonce-t-elle. "Pour 20 ans de carrière, je touche 200 euros de plus que le SMIC et là avec cette revalorisation de 183 euros par mois, ça va me faire du bien, je vais presque arriver à 1600 euros net par mois", décrit cette quinquagénaire. Elle regrette les "gros écarts de salaire" avec ses collègue "pour les mêmes fonctions" : "ça pose question", pointe-t-elle du doigt.

Pour un même travail, on devrait tous avoir cette revalorisation.

Sandrine, aide médico-psychologique

Clarisse, sa collègue, travaille dans la même unité à La Selle-Craonnaise et ne touchera pas cette prime. "Pourtant, je fais le même travail que ma collègue", regrette cette monitrice éducatrice. "Ca suffit le social, ce n'est pas du bénévolat", dénonce Clarisse. Elle aussi manifeste pour la première fois "en 30 ans de carrière".