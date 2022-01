Les professionnels du secteur médico-social remettent un manifeste au préfet des Bouches-du-Rhône

Le secteur social et médico-social est déjà mobilisé depuis plusieurs semaines pour alerter sur les conditions de travail et le manque de personnel. Ce mardi matin une délégation se rend à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour remettre au préfet un manifeste qui résume la situation actuelle.

Après les salariés, cette fois ce sont les employeurs du secteur social et médico-social (précarité, protection de l’enfance, handicap, personnes âgées) qui alertent sur les difficultés du secteur. Une délégation de représentants des organisations a rendez-vous à 11 heures ce mardi avec le Préfet des Bouches-du-Rhône pour lui remettre officiellement un manifeste d’alerte à faire remonter au Gouvernement. Il y a en France 10 millions de personnes vulnérables (en raison de de leur âge, de leur handicap, de leur vulnérabilité ou situation sociale) qui ont besoin d'un accompagnement 1 million de professionnels qui accompagnent ces personnes.

Déficit d'attractivité, salaires bloqués, conditions dégradées

Les employeurs évoquent une liste de difficultés qui rendent très compliqué le quotidien. C'est un cercle vicieux, les métiers n'attirent plus parce que les conditions se sont dégradées notamment à cause de la crise sanitaire (par manque de bras aussi) et parce que les salaires n'ont pas augmenté (la convention collective n'a pas évolué depuis le passage aux 35 heures).

Tous les accompagnants sociaux éducatifs n'ont pas été valorisés donc aujourd'hui on a des problèmes pour recruter des médecins, des kinés, infirmiers qui préfèrent travailler dans le secteur sanitaire, mieux payé - Vincent Gomez-Bonnet, Représentant URIOPSS PACA et Corse

Et dans ces conditions ce sont les patients qui sont impactés, la qualité des soins est mise en danger.