Les professionnels du tourisme ardéchois lancent un appel au 16/18 ans

Jusque-là les employeurs hésitaient à recruter des mineurs pour les jobs d'été. La législation est plus contraignante. Pas question de travailler après 22 heures ou le dimanche. Les activités dangereuses ou en rapport avec l'alcool sont interdites. Seulement voilà, les employeurs ont encore du mal comme en 2022 à recruter des saisonniers. Selon une étude de la CCI, ils sont 63% à connaître des difficultés de recrutement pour cet été.

La CCI lance donc une campagne pour inciter les jeunes à postuler aux postes de saisonniers essentiellement dans le tourisme au sens large. "7 été je bosse en Ardèche", c'est son nom. Plaquettes, flyers, vidéos sur les réseaux sociaux. La CCI informe les jeunes et les employeurs de la législation à respecter en matière de travail des mineurs. "C'est à nous de nous adapter au marché de l'emploi" dit Véronique Chevallier, vice-présidente de la CCI de l'Ardèche chargée du tourisme et gérante du camping des Ranchisses à Largentière.

Le patron d'Intermarché et Netto à Aubenas recrute en moyenne une trentaine de saisonniers pour l'été. Cette année, il y a cinq mineurs. Ils ont entre 16 et 18 ans et peuvent intervenir à de très nombreux postes, comme par exemple le drive qui connaît un fort développement explique Jean-Baptiste Bourja, directeur des deux grandes surfaces albenassiennes.

La CCI a mis à disposition des jeunes un numéro de téléphone, le 04 75 88 07 07, un site 7etejebosse.fr ainsi qu'une vidéo qui est diffusée sur les réseaux sociaux.